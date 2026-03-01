Helena Solà, exlíder d’ERC a Cerdanyola, anuncia que deixa la formació

La militant d'ERC, que va encapçalar la formació a Cerdanyola del Vallès, i líder del moviment Foc Nou Helena Solà ha anunciat aquest diumenge que deixa el partit. Ho ha dit a X, on ha explicat que ho fa "per coherència política i per dignitat personal". "És una decisió dolorosa, però profundament meditada. Ja no puc formar part d’aquest projecte", ha assegurat Solà, que va disputar el lideratge de la formació a Oriol Junqueras. Segons ha argumentat, "el partit ha canviat" i es troba "desorientat, sense rumb ni projecte". N'ha posat d'exemples que s'investís president de la Generalitat Salvador Illa i que es pugui donar suport als pressupostos.
"S'ha desdibuixat l'eix nacional fins al punt que sembla subordinat a altres prioritats", ha assegurat Solà, que veu "un dèficit de lideratge" a ERC .També ha criticat que es modifiquin els estatuts de la formació per allargar mandats i ha afirmat que la cultura de retre comptes "s'ha anat deteriorant". "A això s’hi afegeix una altra realitat incòmoda, una professionalització excessiva i cronificada de la política. Un càrrec públic hauria de ser un servei temporal, no un modus vivendi indefinit", ha afegit.
"Les dependències prolongades generen silencis, complicitats i pors. I sense llibertat interna no hi ha debat ni crítica reals. I cada dia que passa ERC és més petita i més feble. El partit que he sentit com a meu des que tinc ús de raó ha deixat de ser-ho. I no per un desacord puntual, sinó per una transformació profunda que ja no puc ignorar. On hi havia orgull de pertinença, avui hi ha decepció", ha conclòs.
Solà va encapçalar la llista Foc Nou amb l'exconseller Alfred Bosch per disputar el lideratge del partit al tàndem Oriol Junqueras-Elisenda Alamany. Finalment, va resultar ser la tercera candidatura en vots, per darrere de la de Junqueras i de Nova Esquerra Nacional.
Gabriel Fernández, exlíder d'ERC a Sabadell que el 15 de setembre de 2025 va trencar també el carnet del partit, ha comentat al post de Solà oferint el seu suport: "Helena, com et deus imaginar, empatitzo del tot amb la teva decisió. I crec, companya, que a persones com tu, amb la teva vàlua i els teus valors, el país us necessita avui més que mai per fer possible. Una abraçada i endavant sempre!".