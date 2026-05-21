Ser universitari per un dia i amb només 12 anys: "D'aquí a un temps tornaré per fer Medicina!"

L'escena a la gespa, normalment farcida d'adolescents ja entrats en l'edat adulta, era insòlita. El campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a Bellaterra s'ha omplert aquest dijous d'estudiants poc habituals en aquest entorn. Massa joves per cursar algun dels graus, però amb la il·lusió i l'energia intactes per viure l'experiència com autèntics universitaris. "No havia vingut mai. M'ha agradat molt i m'ha sorprès que sigui tan gran. Potser d'aquí a un temps podré venir a estudiar-hi", deia la Houda, que té onze anys. Ella era una de les integrants de la marea de samarretes negres que ha inundat l'indret amb un missatge escrit ben visible: "De l'escola a la universitat".
La mitjana d'edat ha baixat a les facultats gràcies a la visita d'uns 200 infants que han explorat l'emplaçament com qui veu per primera vegada el mar. Eren alumnes de prop d'una vintena d'escoles dels municipis de Sabadell, Terrassa, Cerdanyola, Rubí i Montcada i Reixac que han format part del programa socioeducatiu Croma 2.0 de la Fundació Autònoma Solidària (FAS). La convocatòria ha servit perquè cada grup escolar presentés els projectes d’investigació que han elaborat amb el suport d'equips de recerca de la mateixa universitat. "Hem fet una gimcana per veure diferents edificis i espais. Una pregunta que es repetia era com és de gran l'Autònoma. Estaven molt motivats", celebra l'Aina Úbeda, estudiant de Psicologia que es va sumar a la iniciativa anunciada al Nexus. "Els primers mesos busques aconseguir que estiguin engrescats. Cada vegada t'expliquen més coses i tot surt més rodat. A partir de la setmana que ve, estaré molt trista, però suposo que l'any que ve, si es pot, repetirem".
Enguany, més d'una trentena de joves universitaris, en pràctiques o fent voluntariat, han recollit el guant. L'objectiu és despertar l'interès pel coneixement de l'alumnat de 5è i 6è de primària en situació de vulnerabilitat socioeconòmica i que no disposa d'acompanyament fora de l'horari escolar. Per fer-ho, s'han enfocat a orientar infants d’11 i 12 anys mitjançant tallers on es fan dinàmiques de grup, suport a l’estudi i projectes d’investigació. "Nosaltres som de Cerdanyola, al costat de la UAB, i molts no havien vingut mai. No tenen referències del món universitari i el programa és molt positiu", destaca Manoli Moledo, professora de l'Escola Serraparera. Al centre, s'ha treballat amb els voluntaris durant el curs, més enllà de l'horari lectiu. "S'han emocionat molt en veure la uni i conèixer tota la resta de companys d'altres escoles", afegia.
Els projectes han estat presentats durant el matí al GREDICS, el CRAG, l'INc i l'ECP. Cada espai de la UAB ha abordat qüestions variades com la pau, les plantes mutants, el robot de les emocions o conceptes més clàssics a les aules com el de la diversitat o la sexualitat. "S'ha parlat de plantes cegues, plantes peludes... Són mutacions que han presentat avui. Però també s'ha parlat d'aspectes com els drets internacionals humanitaris, el negoci armamentístic... Quan els escoltes, impressiona descobrir els arguments que tenen", reivindica Elsa Espinosa, coordinadora de l'Àrea Socioeducativa de la FAS.
L'exposició dels reptes plantejats ha estat la cirereta del procés. La colla ha participat en propostes dinamitzades pels mateixos investigadors, que han obligat els més petits a interactuar amb altres estudiants per conèixer els secrets del campus. La jornada ha finalitzat a la gespa per dinar plegats. "Tot aquest curs hem parlat sobre com aconseguir la pau. Teníem una dinàmica on ens intercanviàvem cartes. Ser aquí és fantàstic. Hi ha moltes carreres. A mi m'agradaria fer Medicina", apunta la Sabrin, de l'escola Sant Llorenç del Munt de Terrassa. El CROMA [Cohesió, Referent, Oportunitat, Motivació i Autonomia] aprofita el potencial docent i investigador de la institució, amb la principal tasca d'acompanyar i donar suport educatiu i emocional als menors. El col·lectiu escolar ha tornat a casa amb una convicció clara. El món universitari els espera en el futur.