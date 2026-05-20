Cerdanyola del Vallès

Consulta el calendari de les Festes Majors de barri a Cerdanyola

Les Fontetes dona el tret de sortida aquest cap de setmana

Publicat el 20 de maig de 2026 a les 11:32

Amb l’arribada del bon temps, els barris de Cerdanyola s’engalanen per celebrar les seves Festes Majors. Les associacions de veïns treballen amb residents, el comerç local, les entitats i l’Ajuntament per dissenyar unes jornades pensades per gaudir en comunitat, retrobar-se amb els veïns i omplir els carrers d’activitat, música i bon ambient. Àpats populars, espectacles infantils, concerts, balls i moltes altres propostes donaran forma a uns dies intensos, que convertiran cada cap de setmana en una nova oportunitat per viure el barri i la ciutat des de la festa.

El cicle festiu veïnal comença ja: els dies 22, 23 i 24 de maig amb la Festa Major de Les Fontetes; i es tancarà a l’estiu amb les festes de Montflorit i Bellaterra, aquesta última organitzada per l’Entitat Municipal Descentralitzada al setembre a l’entorn de la Diada Nacional de Catalunya.

Calendari de les Festes Majors de barri:

  • Fontetes: 22-23-24 maig
  • Turonet: 30-31 maig
  • Serraperera: 5-6-7 juny
  • Canaletes: 5-6-7 juny
  • Xarau - Santa Eugènia: 12-13 juny
  • Sant Martí Xarau: 20-21 juny
  • Banús – Bonasort: 19 -24 juny
  • Turó de Sant Pau: 27-28 juny
  • Montflorit: 17-18-19 juliol
  • Bellaterra: Al voltant de l’11 de setembre

 

