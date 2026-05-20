Consulta el calendari de les Festes Majors de barri a Cerdanyola

Amb l’arribada del bon temps, els barris de Cerdanyola s’engalanen per celebrar les seves Festes Majors. Les associacions de veïns treballen amb residents, el comerç local, les entitats i l’Ajuntament per dissenyar unes jornades pensades per gaudir en comunitat, retrobar-se amb els veïns i omplir els carrers d’activitat, música i bon ambient. Àpats populars, espectacles infantils, concerts, balls i moltes altres propostes donaran forma a uns dies intensos, que convertiran cada cap de setmana en una nova oportunitat per viure el barri i la ciutat des de la festa.\r\n\r\nEl cicle festiu veïnal comença ja: els dies 22, 23 i 24 de maig amb la Festa Major de Les Fontetes; i es tancarà a l’estiu amb les festes de Montflorit i Bellaterra, aquesta última organitzada per l’Entitat Municipal Descentralitzada al setembre a l’entorn de la Diada Nacional de Catalunya.\r\n\r\nCalendari de les Festes Majors de barri:\r\n\r\n\r\n\tFontetes: 22-23-24 maig\r\n\tTuronet: 30-31 maig\r\n\tSerraperera: 5-6-7 juny\r\n\tCanaletes: 5-6-7 juny\r\n\tXarau - Santa Eugènia: 12-13 juny\r\n\tSant Martí Xarau: 20-21 juny\r\n\tBanús – Bonasort: 19 -24 juny\r\n\tTuró de Sant Pau: 27-28 juny\r\n\tMontflorit: 17-18-19 juliol\r\n\tBellaterra: Al voltant de l’11 de setembre\r\n\r\n\r\n \r\n