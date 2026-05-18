Cerdanyola del Vallès

Una plataforma per vendre productes elaborats per petites i mitjanes explotacions agràries

El Projecte Singulars vol unir botigues i productors, donant suport a la pagesia i el comerç local

Publicat el 18 de maig de 2026 a les 13:18
Actualitzat el 18 de maig de 2026 a les 13:24

El món de la pagesia catalana s'organitza per reivindicar el seu paper. Un dels moviments vinculats al sector està encapçalat pel cuiner Isaac Gómez, del restaurant Capicua, i Marc Talavera, impulsor de la Plataforma Singulars, presentada al Casal Popular La Flama de Cerdanyola. Tots dos van presentar la iniciativa després de dos anys treballant en la proposta. El projecte neix amb l’objectiu de donar suport a la pagesia i al comerç local de Catalunya. A més d’elaborar un pla estratègic per a la pròxima dècada, han indagat en comerços locals i petits productors agraris del país.

La plataforma vol facilitar que les botigues interessades a vendre productes elaborats per petites i mitjanes explotacions agràries puguin efectuar les seves comandes amb un sol interlocutor i no amb cadascun dels productors. Al mateix temps, també es vol facilitar la comercialització dels seus productes a les petites explotacions rurals. Talavera va apuntar que el següent pas de Singulars és adquirir una finca on ha de començar la construcció d'una nau de grans dimensions per centralitzar les operacions logístiques. El projecte continua captant inversions per iniciar l'activitat, la primavera de l'any que ve, amb una xarxa de distribució que pretén arribar a les 400 botigues col·laboradores.

La xerrada formava part del cicle que organitzen conjuntament el Restaurant Capicua i La Flama per conscienciar sobre la necessitat de prioritzar el consum de proximitat i de donar suport al comerç local i als productors del territori. En aquest sentit, els integrants remarquen la importància de mantenir l’activitat dels pagesos al territori. 

  Isaac Gómez i Marc Talavera presenten la plataforma Singulars

 

