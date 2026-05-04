Condemna unànime a les agressions feixistes i homofòbiques a la Festa Major de Cerdanyola

La celebració del Roser de Maig ha quedat enfosquida per un episodi que ha despertat el rebuig de la societat cerdanyolenca. L’Ajuntament ha expressat la seva enèrgica condemna davant les agressions feixistes ocorregudes durant la Festa Major del municipi. "Des del consistori es rebutja rotundament qualsevol acte de violència, odi o intolerància que atempti contra la convivència i els valors democràtics que defineixen la ciutat. Cerdanyola és, i continuarà sent, un espai de respecte, diversitat i cohesió social", expressen en un comunicat. En aquest sentit, traslladen tot el seu suport i escalf a les persones afectades, així com al conjunt de la ciutadania, posant a disposició els recursos municipals necessaris.
En el text, asseguren que s’està treballant de manera coordinada amb els cossos de seguretat per esclarir els fets i garantir que situacions com aquesta no es tornin a produir. El consistori reafirma el seu compromís ferm amb la defensa dels drets i les llibertats, contra el feixisme i amb la promoció d’una convivència basada en el respecte mutu i la inclusió. El comunicat institucional ha rebut el suport dels grups municipals del PSC, ERC, PP, Guanyem, ECP i Junts.
Segons Guanyem Cerdanyola, una desena de persones van ser agredides amb esprai pebre després de negar-se a dir “Viva España” i dues persones més van rebre agressions homòfobes després de ser preguntades per la seva orientació sexual. Els fets van passar a la zona de Barraques, al parc Xarau, i a la dels Quatre Cantons.