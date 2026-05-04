Campanya policial extraordinària per prevenir els accidents de moto a Sabadell

El Servei Català de Trànsit, juntament amb la Policia Municipal de Sabadell i els Mossos d'Esquadra, coordinen des d'aquest dilluns 4 i fins diumenge 10 de maig una campanya intensiva de vigilància per vetllar per la seguretat dels motoristes. Es controlarà l’ús correcte del casc dels conductors i dels acompanyants, la documentació del conductor i del vehicle (permís de circulació, ITV i assegurança) i la conducta circulatòria dels motoristes com infraccions de la resta de conductors que puguin posaren perill els usuaris d’aquests vehicles de dues rodes (velocitat excessiva, avançaments temeraris, distraccions...).
Concretament, els Mossos d’Esquadra per a aquesta campanya duran a terme un total de 715 controls estàtics i dinàmics amb el desplegament de 2.285 agents de les diferents àrees regionals de Trànsit i de la Divisió de Trànsit. En aquesta operativa la Policia de la Generalitat també utilitzarà les motocicletes espiell, és a dir patrullatge de paisà amb l’objectiu de detectar infraccions que posin en perill aquest col·lectiu vulnerable. A més, des del Servei Català de Trànsit s’intensificarà la vigilància amb els mitjans aeris per reforçar els controls a peu de carretera, tant a la xarxa viària principal com a les vies secundàries més freqüentades per motoristes. En la mateixa campanya coordinada de controls a motocicletes i ciclomotors de l’any passat, es van imposar 1.037 denúncies en una setmana, la majoria relacionades amb la documentació del vehicle i amb la conducta en la circulació.
Les dades de la campanya
Segons les dades oficials de Trànsit, aquest 2026 han mort 34 persones per accident de trànsit a les carreteres catalanes, de les quals 15 han estat motoristes. En aquest sentit, són el tipus d’usuari que registra més mortalitat a les carreteres, tot i que el context general és de reducció de la sinistralitat mortal a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Respecte a les xifres de Sabadell, durant el 2024 –les darreres dades disponibles de la Policia Municipal–, 216 motocicletes es van veure implicades en accidents de trànsit en vies urbanes: 61 persones van quedar il·leses; 131, lleus, i 17, greus. Diumenge passat, a Sabadell, un accident de trànsit entre un turisme i una moto va acabar amb un ferit greu.
Des del Servei, fan una crida a la prudència i es demana més percepció del risc i consciència de la mateixa fragilitat als motoristes, així com respecte i prudència vers als motoristes a la resta de conductors. Contenir i reduir la sinistralitat dels motoristes és una prioritat de l’SCT i per això enguany s’han planificat diverses accions policials i formatives amb l’objectiu d’augmentar la seguretat viària d’aquest col·lectiu.