Inestabilitat meteorològica a Sabadell durant la setmana: consulta la previsió

Inestabilitat meteorològica a Sabadell durant aquesta setmana. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'arribada d'alguns ruixats esporàdics durant diverses franges horàries durant els pròxims dies. De cara a aquest dilluns, es preveu que el dia es vagi ennuvolant progressivament i, fins i tot, hi ha una petita probabilitat que arribin pluges efímeres en alguna zona de la ciutat a les 14 h i a les 22 h. Respecte a la temperatura, es preveu que oscil·li entre els 16 ºC i el 23 ºC. Per als pròxims dies, s'espera un panorama força semblant: estones de sol, de nuvolades denses i de pluges. A banda d'això, aquest dilluns i dimarts, de 14 h a 20 h, hi ha una alerta groga activa a diverses comarques catalanes, entre les quals hi ha el Vallès Occidental. \r\n\r\n\r\n⚠️El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís per intensitat de pluja en 30 minuts (#SMP)⚠️\r\n\r\n🗓 Dl. de 14:00 a 20:00 h i dt. de 14:00 a 20:00 h.\r\n🌧 Possibilitat de precipitació > 20 mm/30 min\r\n➡ Grau de perill màxim: 🟡 2/6\r\n\r\n⏲ Hora local (h) = TU +2 pic.twitter.com/jiua3oMWaE\r\n— Meteocat (@meteocat) May 4, 2026\r\n\r\n\r\nDimarts i dimecres vinent, la previsió és molt similar: una lleu davallada de les temperatures i arribada de precipitacions més constants a partir de les 14 h. Els matins, en canvi, seran protagonitzats per les temperatures suaus i una barreja de sol i nuvolades que estaran presents durant els pròxims dies. A partir de dijous, segons la predicció automàtica generada a partir de models estadístics, la dinàmica serà semblant, amb un lleuger increment de la probabilitat de pluja durant dissabte i una tendència ascendent dels termòmetres fins dimarts de la setmana vinent. Les temperatures estaran compreses entre els 10 ºC de mínima i els 23 ºC de màxima. \r\n