"Ens han avisat del tancament de la línia d'I3 pocs dies abans de les portes obertes"

La comunitat educativa de Cerdanyola té previst mobilitzar-se aquest dijous a la tarda contra el tancament de línies a la pública. La reivindicació l'encapçala l'Escola Municipal La Sínia, on està previst que l'any que ve hi hagi una línia menys d'I3. Un fet que uneix l'equip directiu, personal docent, famílies i el sector polític, que volen exhibir la seva força amb un seguit d'accions que culminaran en el ple. "Ens hem reunit amb Serveis Territorials i ja han dit que no es pot revertir. Tant l'escola com l'Ajuntament veiem que els darrers anys hi ha hagut una baixada d'oferta en la pública, apostant per la concertada", avisa Xavier Devesa, director del centre. El responsable destaca que els partits representats en el consistori secunden una moció que s'ha de presentar aquest 30 d'abril.
La singularitat d'aquesta escola municipal és que la seva plantilla depèn de l'Ajuntament, i no de la Generalitat. Un fet que afegeix incertesa entre els treballadors davant l'amenaça d'una retallada del servei. Fonts municipals remarquen que el consistori ha manifestat reiteradament el seu rebuig al tancament de qualsevol línia a l’escola pública. Així ho va expressar a la Taula Local de Planificació del passat 4 de desembre, on Serveis Territorials va informar de la previsió de suprimir una línia "davant la situació de sobreoferta existent". L'Ajuntament manté aquesta posició i assegura que comparteix la preocupació existent en el centre. En aquest sentit, emfatitzen, els moviments que es portaran al ple van encaminats a defensar el manteniment de l’oferta educativa pública.
Sigui com sigui, veus del professorat rebutgen l'argument de la davallada de la natalitat, utilitzat per justificar la decisió de cara al curs que ve. A més, lamenten l'opacitat en tot aquest procés, que han conegut tard. "No se'ns ha informat. S'ha fet de manera poc transparent. Pocs dies abans de les portes obertes, se'ns comunica el tancament a I3, malgrat que la decisió ja estava presa feia dies", sostenen. Amb l'oferta actual, diuen, la Sínia continua sent un dels centres amb més demanda de Cerdanyola. "Volem que l'escola pública sigui una prioritat. No pot ser que el govern local no lluiti per tenir un servei públic a la ciutat i mantenir el personal que és de l'Ajuntament. No ens poden reubicar a cap centre públic perquè dependria de la Generalitat", insisteixen. Malgrat que el compromís municipal passa per conservar el volum de docents, el neguit s'ha instal·lat en el claustre, especialment de cara als pròxims anys.
En aquest clima tens, les escoles estan citades dijous a la tarda, quan finalitzin les classes, per mobilitzar-se fins a l'Ajuntament. Tot plegat, amb l'acompanyament de la colla bastonera i sardanista. Les activitats i tallers previs a l'acte polític volen deixar palès que la demanda és conjunta i s'estén a la localitat. "Defensem l'educació pública. Ara mateix, som l'objectiu. Però això va més enllà. I més veient la força que agafa l'oferta concertada", coincideix Silvia Cruz, presidenta de l'AFA. Famílies i professionals alcen la veu. La pilota està a la teulada de l'Administració.