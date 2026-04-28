Embús al barri de Covadonga per un camió que ha quedat encallat entre vehicles

Els fets han tingut lloc aquesta tarda, al voltant de les 15 h

  Una moto de la Divisió de Trànsit de la Policia Municipal de Sabadell
Publicat el 28 d’abril de 2026 a les 15:40
Actualitzat el 28 d’abril de 2026 a les 17:05

Un camió de grans dimensions ha quedat encallat aquest dimarts a primera hora de la tarda, al voltant de les 15 h, al tram del carrer de Comte de Reus que connecta amb la Gran Via. Davant de la poca amplada de la via, el conductor del vehicle ha hagut de maniobrar durant amb l'ajuda d'algun veí per evitar topar amb els vehicles que hi havia estacionats a totes dues bandes del carrer. Metres abans d'entrar a la Gran Via, però, una furgoneta voluminosa que es trobava aparcada a la zona li ha dificultat el pas. Davant d'això, el trànsit de la zona pròxima, com el carrer de Covadonga, un tram del carrer de les Tres Creus, el carrer de Covadonga o el principi del camí de Torre-romeu, ha quedat afectat i totalment col·lapsat. Una unitat de la Policia Municipal s'ha desplaçat ràpidament fins al punt de l'incident, que no ha tingut danys materials ni personals, per gestionar el trànsit. Segons informen des de l'Ajuntament de Sabadell, la grua ja havia retirat el vehicle passades les 17 h. 

