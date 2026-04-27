Acord per repensar el model de Sant Jordi a Sabadell

Sabadell estudiarà un nou model de diada de Sant Jordi amb una major participació de les entitats. Una espècie de Taula de Sant Jordi per incorporar la veu del teixit social. El debat ha sorgit arrel d’una moció presentada per Sabadell en Comú Podem en el ple d’abril i que ha quedat aprovada amb el suport dels proposants, ERC, Crida, PP i el regidor no adscrit. Abstencions de PSC i Junts i vot en contra de l’ultradreta. El portaveu de la formació, Joan Mena, va defensar la necessitat de reforçar el protagonisme dels agents locals en l’organització de la diada i que l’Ajuntament doni suport actiu a les llibreries per evitar la seva desaparició, “un perill que vivim”, ha alertat.
Avaluar la celebració de la diada també hauria de comportar repensar la disposició de les parades a la Rambla perquè “els espais preferents en visibilitat i protagonisme de l’espai públic han de ser per als agents amb vinculació directa amb la promoció cultural i literària”. Impulsar més activitats culturals durant la jornada i establir una distribució temàtica i més ordenada de les parades també és una de les demandes de la moció.
Sobre la distribució de les parades, amb els grups polítics a la part alta de la Rambla, el president de l’Associació Veïnal de La Creu Alta, Jaume Marco, ha preguntat en torn de paraula “si això és una festa de llibres i roses o de polítics i vots”. Des del Govern, el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha defensat que “som l’únic model que fem una prèvia de quatre mesos” i ha destacat les diferents activitats organitzades i el suport al teixit cultural. La portaveu d’ERC, Sílvia Renom, ha valorat positivament que “són temes que poden ser revisables i per què no millorar-ho i reflexionar sobre el lloc on hem d’estar els partits”. Guillem Fuster (Crida) ha instat el Govern a continuar fent difusió i diversificar les activitats que es generen per Sant Jordi i Lluís Matas, des de Junts, ha apuntat que “Sant Jordi a Sabadell funciona bé. El model actual ja dona resposta a moltes necessitats exposades”. Cuca Santos (PP), ha reclamat "donar visibilitat a tots els creadors independentment de la llengua amb la qual escriguin".