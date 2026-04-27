Sabadell

El PP de Sabadell critica la gestió de les obres municipals

El partit ha publicat un vídeo a Instagram on la regidora del grup, Cuca Santos, denuncia les dificultats de mobilitat a la ciutat

  Les obres dels jardins del sud -
Publicat el 27 d’abril de 2026 a les 12:04
Actualitzat el 27 d’abril de 2026 a les 13:13

El grup municipal del Partit Popular de Sabadell ha publicat a les xarxes socials un vídeo en què denuncia l’estat de diversos carrers i obres a la ciutat, tot acusant el govern local de manca de planificació. La publicació, penjada conjuntament pel compte oficial del partit i la seva regidora Cuca Santos, posa el focus en les dificultats de mobilitat derivades de les actuacions urbanes.

En el vídeo, la regidora apareix equipada amb un suposat "kit bàsic" d'obres per circular per Sabadell. Amb aquesta escenificació, el PP planteja que moure's per la ciutat s'ha convertit en un "circuit d'obstacles" i afirma que "l'Ajuntament hauria de proporcionar un uniforme perquè els ciutadans puguin passejar amb seguretat". També es fa referència a obres que, segons el PP, porten setmanes aturades i a possibles dificultats de les empreses concessionàries per complir els terminis, i s'insinua que aquesta acumulació d'actuacions respon a la proximitat del calendari electoral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El missatge que acompanya la publicació denuncia que hi ha “carrers aixecats, tanques per tot arreu i obres que no avancen”, i critica que, després d’anys sense actuacions, s’hagin concentrat diverses intervencions al mateix temps. Segons el partit, aquesta situació evidencia una manca de planificació per part de l’executiu municipal.

