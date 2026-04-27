Sabadell

Demanen cinc anys de presó a un home per tràfic de drogues a Sabadell

Els fets van succeir l'any 2023

  Façana del TSJC, en una imatge d'arxiu.
Publicat el 27 d’abril de 2026 a les 10:09
Actualitzat el 27 d’abril de 2026 a les 10:10

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya jutjarà aquest dimarts 28 d'abril una persona acusada de cometre un delicte per tràfic de drogues a l'Audiència Provincial de Barcelona. Segons informen des del mateix TSJC en el quadre d'assenyalaments setmanal, l'acusat es dedicava a vendre cocaïna a tercers. Els fets van succeir l'any 2023 a Sabadell i el fiscal demana una pena de fins a cinc anys de presó per un delicte contra la salut pública. 

En les darreres dues setmanes, els Mossos d'Esquadra han intervingut en dos domicilis on es duia a terme activitat relacionada amb el tràfic de drogues. El primer cas va ser dijous dia 16 d'abril, quan més d'una desena de policies van entrar al número 142 del carrer de Gràcia i van trobar-hi 300 plantes de marihuana, 40 grams de cocaïna i 5.000 euros fraccionats en bitllets petits. A part, els responsables tenien l'electricitat punxada i es va recuperar l'equivalent al consum de 35 habitatges. D'altra banda, a Castellarnau, al carrer de Luther King, 8, es van requisar 231 plantes de cànnabis i 11 quilograms de cabdells de droga. En aquest cas, també es va registrar frau elèctric: més de 378.000 kWh recuperats, l'equivalent al consum anual de 108 habitatges. 

Notícies recomenades