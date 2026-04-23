Sabadell

Desmantellen un domicili amb més de 230 plantes de marihuana a Sabadell

Els fets van tenir lloc a Castellarnau aquest dimecres i hi ha dues persones detingudes

  • Els Mossos d'esquadra a Sabadell, en una imatge d'arxiu -
Publicat el 23 d’abril de 2026 a les 10:36
Actualitzat el 23 d’abril de 2026 a les 10:39

Nou succés relacionat amb el tràfic de drogues a Sabadell. Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns passat dues persones, de 26 i 34 anys, per un delicte de tinença de marihuana en un domicili del barri de Castellarnau. Els fets van tenir lloc al carrer de Luther King, al número 8, i els autors estan acusats d'un presumpte delicte contra la salut pública, segons va avançar Ràdio Sabadell i ha confirmat el Diari. El dilluns 20 d'abril, els efectius dels Mossos van tenir coneixement de la possible activitat fraudulenta a l'interior de l'habitatge mencionat i aquella mateixa tarda van poder detenir els dos joves implicats, presumptament, en els fets.

Dos dies després, aquest dimecres passat, els Mossos van accedir a la casa del carrer de Luther King per fer-ne el registre exhaustiu. En total, a l'interior del domicili es van trobar 231 plantes de cànnabis i 11 quilograms de cabdells de droga, segons fonts de la policia catalana. A banda de la tinença de droga, s'ha pogut saber que els detinguts tenien la llum punxada. Segons fonts d'Endesa, la companyia responsable, s'ha pogut recuperar una energia de 378.870 kWh, l'equivalent al consum anual de 108 habitatges. Fa pocs dies, va tenir lloc un succés molt semblant al Centre, al carrer de Gràcia. 

