Si vius a La Creu Alta i tens entre 50 i 69 anys t'arribarà una carta de Salut

El Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte es torna a desplegar al barri de La Creu Alta de Sabadell amb l’objectiu d’arribar al màxim de població possible. La iniciativa s’adreça a homes i dones d’entre 50 i 69 anys, que són el grup amb més risc de desenvolupar aquest tipus de tumor, el més freqüent en el conjunt de la població.
El programa forma part de l’estratègia de salut pública per detectar la malaltia en fases inicials, quan encara no dona símptomes i les possibilitats de tractament i curació són molt més elevades. Tot i això, la participació continua sent un dels grans reptes: al Vallès Occidental, menys de la meitat de les persones convidades acaben fent-se la prova, tot i que la xifra ha anat creixent en els darrers anys.
Un procés senzill entre la farmàcia i el domicili
Les persones que compleixen els criteris reben una carta a casa cada dos anys. Amb aquesta invitació, poden anar a una farmàcia del barri, on se’ls facilita un kit per recollir una petita mostra de femta a casa. Un cop feta la recollida, la mostra es retorna a la mateixa farmàcia perquè s’enviï a analitzar. La prova permet detectar la presència de sang oculta a la femta, que pot ser un indicador de lesions al còlon o al recte.
Què passa si el resultat és positiu?
Si es detecta sang, es fa una colonoscòpia per estudiar-ne l’origen. Sovint, el que es troba són pòlips, unes lesions que, amb el temps, podrien evolucionar cap a un càncer. La colonoscòpia permet extirpar aquests pòlips en el mateix procediment, fet que interromp l’evolució de la malaltia. Això converteix el programa no només en una eina de detecció precoç, sinó també en un mecanisme de prevenció, expliquen els professionals.
A més, una part dels càncers que es detecten gràcies al cribratge es troben en fases molt inicials, cosa que permet tractaments menys agressius i, en alguns casos, la curació només amb la mateixa colonoscòpia.