Sabadell tindrà connexió d'autobús directa amb Madrid i Saragossa

Sabadell tindrà connexió d'autobús directa amb Saragossa i Madrid. El Consell de Ministres ha aprovat recentment la proposta de la nova línia d'autobusos que uneix diversos municipis de Catalunya, Madrid i Saragossa. En total, el nou corredor connectarà 47 municipis de vuit províncies diferents, mitjançant 13 rutes diferents que sumaran 95 parades. De la xifra conjunta de poblacions, n'hi ha set de la província de Barcelona. Sabadell, entre elles. Segons les estimacions del Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible, s'estima que 7,3 milions de persones es podrien arribar a beneficiar del nou servei i es preveu un increment del 8,6% el 2030 i un 12,1% fins al 2035.
Entre les noves connexions que sorgeixen de l'acord aprovat, Sabadell disposarà d'una nova línia directa des de Madrid i una altra fins a Saragossa. Amb el tracte, hi haurà una millora notable de les tarifes preexistents, que tindran una reducció del preu d'un 22,7%. A banda d'això, Terrassa tindrà una nova parada parada "com a important node intermodal amb serveis de transport interurbà en autobús i línies d'FGC", segons detalles fonts del Ministeri. Manresa i Tarragona, per la seva banda, també tindran una connexió directa des de Madrid. Des de l'Ajuntament de Sabadell, valoren "positivament" l'aprovació de la nova connexió, "perquè suposa un pas més per millorar la connectivitat de Sabadell amb altres ciutats importants" i l'ajuda a fer una ciutat "més accessible".
El concessionari del nou servei disposarà d’un sistema d’ajuda a l’explotació basat en tecnologies de geolocalització per satèl·lit i comunicacions de dades d’última generació, que permeti una gestió eficient del servei i ofereixi informació en temps real sobre la flota d’autobusos. Aquestes dades seran clau per justificar la necessitat del nou corredor i les solucions que aportarà a la mobilitat. L’avantprojecte ha estat sotmès a informació pública i durant un mes i mig, aproximadament, els interessats han pogut presentar al·legacions. Un cop analitzades, el Ministeri ha elevat el projecte definitiu per a la seva aprovació per part del Govern. Ara, el següent pas perquè prosperi la proposta és que passi a la fase de licitació.