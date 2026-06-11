La Romeria de la Verge de Gràcia estrena ubicació i recorregut per la pesta porcina

La 43a Romeria de la Verge de Gràcia se celebrarà els dies 13 i 14 de juny amb un canvi excepcional d’ubicació i de recorregut. A causa de les restriccions derivades de la pesta porcina, la tradicional trobada organitzada pel Centre Cultural Andalús Hermandad Rociera Verge de Gràcia deixarà enguany l’entorn habitual per traslladar-se al Molí d’en Font, al costat de la Fundació Formació i Treball, al carrer de Jonqueres.
La processó sortirà dissabte a les 17.30 h des de la parròquia de Sant Roc i recorrerà diversos carrers de la ciutat fins arribar al nou emplaçament. El trajecte passarà pels carrers Florit, Archidona, Amílcar Barca i Puig de la Creu, continuarà per la carretera de Prats de Lluçanès i el camí de Junqueres, fins arribar al Molí d’en Font i al recinte de la Fundació Formació i Treball.
La jornada inaugural inclourà una pregària mariana a les 20 h, un sopar de germanor i les tradicionals actuacions dels quadres de ball de l’entitat, seguides d’una vetlla nocturna dedicada a la Verge. L’endemà, diumenge, els actes començaran amb un esmorzar típic archidonès, seguit de la missa rociera, una paella popular i noves actuacions de ball. El retorn de la imatge de la Verge de Gràcia a la parròquia de Sant Roc està previst a les 18 h.
Una tradició profundament vinculada a Can Puiggener
La romeria és una de les celebracions més emblemàtiques de la comunitat andalusa de Sabadell i manté un fort arrelament al barri de Can Puiggener. La Verge de Gràcia, patrona d’Archidona (Màlaga), té només quatre seus a tot l’Estat: a la localitat malaguenya d’origen, a Madrid, Navarra i a Sabadell. Aquest vincle no és casual. Una part important dels veïns que van contribuir al creixement i consolidació de Can Puiggener procedien d’Archidona, i van traslladar a la ciutat les seves tradicions, festes i devocions.
“Troben a faltar Andalusia, i és la nostra forma de recordar-la”, explica José Campos, president de l’entitat, que expressa que "ja només queden dues persones al Centre Cultural procedents d'Arxidona". L'entitat va néixer l’any 1981 impulsat per José Luis Gil amb l’objectiu de preservar i recrear a Sabadell les tradicions d’Archidona i, en general, de la cultura andalusa, i va ser el 1983 quan es va fer una rèplica de la imatge de la verge original, que és un quadre, i es va crear una figura. "Quan la vam portar a Archidona, fa vint anys, la gent es va emocionar", recorda Campos. "La imatge ens dona força durant tot l'any", exposa.
Més de quatre dècades després, la romeria continua sent un punt de trobada per a centenars de famílies que mantenen viu el llegat dels seus orígens, convertint aquesta celebració en una de les expressions culturals més singulars i consolidades de la ciutat.