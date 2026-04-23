Sant Jordi des de la mirada més curiosa: sis textos d'alumnes de Sabadell per recórrer la diada

Sabadell es transforma i els carrers es converteixen en un escenari ple d’històries per explicar. La Gisela, el Mateo, la Clàudia, el Bastian, la Itzel i el Biel, de 6è de primària de l’escola Salesians, es posen el barret de guies per convidar-nos a recórrer la diada de Sant Jordi amb els seus ulls curiosos.
Gisela Aguilar Fernández
Avui m’he despertat molt il·lusionada perquè era Sant Jordi! M’he llevat ràpid del llit i m’he vestit amb molta il·lusió. Quan he sortit al carrer, tothom portava la seva rosa a la mà. Com que és una tradició tan bonica, he anat directament a la Rambla a comprar dues roses vermelles en una paradeta. Després he anat a La Casa del Llibre a comprar-me un llibre i un altre per a la meva mare, acompanyat d’una rosa. També he comprat una rosa de llaminadura a Gumins per al meu cosí petit. Més tard, he anat a donar-li el llibre i la rosa a la meva mare, i després la rosa al meu cosí. A tots dos els ha agradat molt el detall, i a mi m’ha fet molt feliç veure’ls contents.
Mateo Cheng
Per un dia, fem de guies i us expliquem què és Sant Jordi. Aquesta festa se celebra el 23 d’abril a Catalunya i és una de les tradicions més conegudes. Aquell dia, els carrers s’omplen de llibres i roses, i hi ha molta gent passejant amb ganes de gaudir de l’ambient. La tradició prové d’una llegenda en què Sant Jordi mata un drac per salvar una princesa, i de la sang del drac en neix una rosa. Per això, la gent regala roses i llibres a les persones que estima. És un dia especial per llegir, passejar i compartir moments. A mi m’agrada molt perquè és tranquil i alegre. És una festa bonica que tothom espera cada any amb il·lusió.
Clàudia Vidal Morillo
Hola, veïns i veïnes! Avui és la diada de Sant Jordi i us faré una visita guiada per Sabadell. Som-hi! Primer de tot, esmorzarem al Carreras, un forn i pastisseria de tota la vida. A continuació, passejarem per la Rambla per veure les paradetes de llibres i roses. Al migdia, ens aturarem al Gastrobarbes per picar alguna cosa i agafar forces per continuar la jornada. A la tarda, anirem a la Llar del Llibre, on sovint conviden algun escriptor que ens pot agradar i signar-nos el seu llibre. Finalment, ens dirigirem cap a la plaça de l’Ajuntament, on podrem gaudir de sardanes, castellers i gegants. Espero que gaudiu d’un dia ben especial pels carrers de Sabadell!
Bastian Ramirez Benitez
Avui és el dia de Sant Jordi a Sabadell. Celebrem aquesta festa tan especial i divertida. Els carrers s’omplen de llibres i roses, i la gent surt a passejar i a comprar llibres per regalar. També es regalen roses a les persones que estimem. A la ciutat hi ha moltes parades de llibres i flors. Jo avui vaig a l’escola, on farem activitats de Sant Jordi. També participarem en una cursa amb els meus companys. Després aniré a la llibreria a mirar llibres, i vull escollir-ne un que m’agradi per llegir a casa. És un dia molt especial perquè celebrem aquesta festa tan bonica.
Itzel Cámara Giménez
El punt més emblemàtic de Sabadell durant la diada de Sant Jordi és el Mercat Central. Els voltants del mercat s’omplen de paradetes de llibres, tant nous com de segona mà, i la gent hi passa hores recorrent-les per trobar el seu llibre de Sant Jordi, ja sigui per regalar o per gaudir-ne personalment. A més, tot el recorregut des de les paradetes fins al final de la Rambla s’omple de parades de roses, on tothom pot comprar la seva i mantenir viva una de les tradicions més boniques de Catalunya. Molt bona diada!
Biel Castillo Osuna
Un dels dies més especials a casa meva, a la meva ciutat i arreu de Catalunya és la diada de Sant Jordi. Quan surts al carrer, es respira que és un dia molt important per a la nostra cultura. En aquesta jornada es fusionen l’amor i la literatura. Les roses es regalen com a símbol d’estima i els llibres com a mostra de la passió per la lectura. La ciutat s’engalana amb senyeres, i grans i petits, enamorats i amics, passegen plegats entre la multitud de paradetes de tot tipus de roses i una gran varietat de llibres. L’ambient entre catalans i catalanes és d’alegria i festivitat. Per això, any rere any, l’esperem amb moltes ganes per celebrar-lo amb els éssers més estimats.