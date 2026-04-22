Sabadell viu Sant Jordi: tot el que has de saber de la diada

Sabadell tornarà viure un ambient especial, durant tot aquest dijous, que es preveu generalment assolellat. Durant tot el dia, de 9 a 21h, hi haurà parades de llibreters a la plaça Doctor Robert. Per altra banda, de 10 a 14h i de 16 a 20h, hi haurà signatura d'autors al Racó del Campanar. En el mateix horari, hi haurà parades d'entitats a la Rambla, tallada al trànsit.
Durant la tarda, a partir de les 18h, la plaça Ricard Simó Bach serà l'epicentre de la música, la poesia i els contes, a la festa de Sant Jordi organitzada per Diari de Sabadell. El músic Roger Padrós hi presentarà disc, en una entrevista en directe (19.30h). Abans, però, l'actriu Rosa Renom i el traductor Joan Sellent oferiran un recital de poemes de sabadellencs, amb un toc d'humor (19h). Berta Rose hi actuarà, a les 18.45h. A partir de les 18h, Erika Zamora explicarà contes per als més petits.
També hi haurà cultura popular: cantada de la coral de cantaires de Can Feu (de 12.30h a 13.30h); actuació dels castellers, al Racó del Campanar (de 17.30h a 19.30h) i ballada de sardanes (de 18 a 20h), a la plaça de Sant Roc. El Campanar de Sant Fèlix es podrà veure en una visita guiada, a les 17.30 h, a les 18.30 h i a les 19.30 h.
L'Acadèmia de Belles Arts lliurarà els premis dels Punts de Llibre de Sant Jordi, a més d'inaugurar-ne una exposició. A les biblioteques, hi haurà activitats i tallers infantils, així com als museus, tal com es pot consultar.
Qui signarà per Sant Jordi?
MATÍ DE 10 A 12 H
- Laia Codina, Cigronet
(Editorial Obrador, setembre 2025)
- Pol Giménez Meléndez, Yin Yang (Postdata Ediciones, maig 2025)
- Ramón Herrera Padrón,Realengo i Amor, muerte y una tortuga verde (Autopublicat, maig 2025)
- Ernest Prunera Aledo, Quan s’allunyi la tempesta (Columna, juny 2025)
MATÍ DE 12 A 14 H
- Irene Anguas Moreno, Al otro lado del cielo (Autoedició, juny 2025)
- Francesca Coll, Vint anys de silenci (Alrevés, febrer 2026)
- Pam López, Les enrabiades reials Editorial (El Pirata, Març 2026)
- Albert Masó Garcia, Encontres amb l’escurçó (Tushita edicions, octubre 2025)
- Toni Padilla, Maleït futbol (ARA Llibres, octubre 2025)
- David Palacios Belmonte, El refugi del Pau Vila(noelcrative.es, març 2026)
-Jesús Andrés Pico, Alta esquina del aire (Pranass Edicions, març 2026)
- Carmen Ruiz Muñoz, Incontinencia verbal (Editorial Caligrama, setembre 2025)
- Tudela i Torras, Joaquim, Vacances a Sabadell # 2 (Autoedició, abril 2025)
- Zamora, Erika, Pampallugues (Editorial Rimpompante, octubre 2025)
- Montoya, Albert, Binti, la fuerza de un propósito(Libros Indie, març 2026)
TARDA DE 16 A 18 H
- Carme Falguera i Sanz,Cafè amb lletres (Cal Siller, desembre 2025)
- Laia Oltra, El melic guardiola (Editorial Peonza, febrer 2026)
- Sergi de Orte Jiménez, Poética y política. Relato de un desencuentro (Editorial Círculo Rojo, febrer 2026
- Esther Puig Suárez, El desván de la poesía (Editorial Círculo Rojo, juliol 2025)
- Romy Low, Anaís sin límites (Arcoíris II) (Colección Mil Amores (Mediaset España) abril 2026)
TARDA DE 18 A 20 H
- Josep Asensio Ramírez, En el cielo no hay jamón y otras historias (Ediciones Carena, maig 2025)
- José A. Bonilla, Lady Detective. De Kate Warne a Jessica Fletcher. Las primeras investigadoras del crimen en la realidad y la ficción (Reino de Cordelia, febrer 2026)
- Mercè Cabrera Fosch, La pau que ens ofegava (Bromera, juny 2025)
-RufinoCreus, Cien cafés y un carajillo (Octubre Negro Ediciones, febrer 2026)
- Sarai Delgado Montoro, Donde la sed (Olé Libros, febrer 2026)
- Montse García Esteve, La desorientació (La Campana, febrer 2026)
- Josep Gòrriz, Ajo y agua (Platero Editorial, juliol 2025)
- Sol María Ledón Aladro, Soñando y aprendiendo (BABIDI - BÚ, juliol 2025)
-Tamara Marín, Indomable (Grijalbo, octubre 2025)- Jaume Nonell Juncosa i Jordi Saura Tarrés, 100 motius per estimar la sardana (Cossetània Edicions, setembre 2025)
- Carmen Ruiz Martín, Salud en mis manos (Letra minúscula, novembre 2025)
- David Serrano Blanquer, Cuerpos cautivos, memorias vivas (Tirant lo Blanch, desembre 2025)
- Clara Simó, Amb dos fogons (Rosa dels vents, febrer 2026)- Conxita Tarruell i Rosa Pi, Viatge a l’ànima xilena. Un país que ens acull amb el cor obert (Tushita edicions, novembre 2025)
- Oscar Tercero, Bajo las estrellas: el Corazón de la Fragata (Editorial Seleer, desembre 2025)