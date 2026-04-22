Un conte per viatjar i mirar el cel: "Encara hi ha bellesa al món"

Fa només vint minuts que l'Arnau i el Roger tenen el seu llibre entre les mans. "És gairebé com un fill, el veus néixer després de molt temps. No ens ho acabem de creure". Aquests veïns i companys de projecte tenien entre cella i cella que l'obra que estaven coent feia més d'un any havia de veure la llum per Sant Jordi, i així ho han aconseguit.
Era molt important que estigués publicada aquest 2026 amb l'objectiu de convertir-se en una guia. Però, una guia per a qui? La resposta és sorprenent i té tot el sentit. Més enllà de ser un conte infantil, està destinat als caçadors d'eclipsis, que donen nom a la peça. Perquè 121 anys després de l'última vegada, aquest 12 d'agost es podrà veure un des de Catalunya. "Fins i tot hi podreu trobar un calendari d'eclipsis per marcar i planificar els viatges", expliquen.
Ara bé, què hi ha darrere d''El caçador d'eclipsis'? El relat neix de la inquietud de l'Arnau Solsona per explicar una història sobre la cultura de viatjar i l’amor a voltar pel món. "Encara hi ha gent i coses boniques tot i el context actual, que és tan cru. Volia conscienciar que és important que els infants viatgin perquè aprenguin que hi ha moltes més realitats de les que coneixen".
L'escriptor, debutant, és el director de l'agència Vallestour i ha viscut de primera mà els matisos de marxar lluny de casa i explorar allò desconegut, inspirat, principalment, pel seu pare. "En certa manera, el llibre parla del llegat que ell m'ha deixat. Tot s’entrellaça: ser pare, perdre el pare i voler explicar un conte als meus fills", narra.
Solsona sabia el que volia, però li faltava el company d'aventures, la persona que reflectís les seves paraules amb dibuixos, i no va trigar a trobar-lo: el Roger Costa. “Vaig veure que la història tenia un punt màgic i em va atrapar des del primer moment, vaig ser fàcil d'enredar", assegura l'il·lustrador sabadellenc. Treballar junts ha estat una de les claus per apostar-hi amb pas ferm. “Al Roger se li van il·luminar els ulls amb la idea. Hem sentit el projecte com si fos dels dos, ens hem donat rigor mutu per no deixar-ho a mitges, que és complicat avui en dia", coincideixen.
A més, el dibuixant també va perdre el seu pare durant el procés de creació i el llibre s'ha convertit en un homenatge. "Els hi hem de donar les gràcies als nostres pares, de fet, els hem escrit una dedicatòria. Jo me'n recordo d'ell cada cop que miro la lluna", s'emociona l'autor, que fa èmfasi que no és un llibre dedicat al dol, però té aquest component tan personal.
Un dels objectius de la parella creativa era captivar els petits i no tan petits a través del disseny visual, tant amb les tipografies com, precisament, amb els dibuixos. "Volíem volar i evitar fer una cosa molt definida. Hem treballat amb aquarel·les, tinta xina, textures i papers. Hem anat provant fins a trobar el que realment ens identificava". I és que 'El caçador d'eclipsis' és una peça de km 0, editada per una empresa de la ciutat. "La Laia, la meva cunyada, s'ha encarregat del disseny gràfic i la maquetació", puntualitza l'escriptor.
Aviat començaran a fer presentacions, encara sense data definida, però el conte ja es pot comprar a algunes llibreries de proximitat com 'Mala Peça' o 'Norma Còmics' i també a través de la seva pàgina web. "Ara estem molt contents amb el resultat. És una oportunitat de tornar a les arrels i recomanem a tothom que en algun moment de la vida vagi a veure un eclipsi. No hi ha paraules per descriure-ho". Tot i que l'Arnau assegura que la sensació és indescriptible, han intentat capturar aquesta il·lusió en un conte màgic, inspirador i emocionant.