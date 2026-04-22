Rosa Renom i Joan Sellent recitaran tres grans poetes de Sabadell

La plaça Ricard Simó respirarà poesia per Sant Jordi. Aquest dijous a les 19h, l'actriu Rosa Renom i el traductor Joan Sellent oferiran un recital a partir d'una tria de textos de tres poetes sabadellencs. Serà un homenatge literari inèdit a Sabadell a través de fragments de Marian Burguès (1851-1932), autor de Sabadell del meu record (1929); Francesc Trabal (1899-1957), membre destacat de la Colla de Sabadell que va arribar a esdevenir director de Diari de Sabadell; i Miquel Bach (1945), poeta i crític literari. A través dels versos, i amb un toc d'humor, es farà evident com ha canviat la ciutat.
Rosa Renom va guanyar un dels premis Butaca de la darrera edició per l'obra La Majordoma. En l'actualitat, és una de les figures més reconegudes del teatre català, amb una carrera inabastable, i presència, també, a sèries de televisió com La Riera.
Això no serà tot el que passarà a la festa de Sant Jordi organitzada per Diari de Sabadell a la plaça Ricard Simó Bach. Hi haurà una activitat infantil i música.
18h. Pampallugues (familiar)
La festa de Sant Jordi a la plaça començarà amb un espectacle infantil, a càrrec d'Erika Zamora, que llegirà el conte Pampallugues, a les 18h. Després oferirà un taller per a la canalla.
18.45h. Berta Rose
L'artista sabadellenca Berta Rose –nom artístic de Berta Clapés– també aprofitarà la festa de Sant Jordi per fer algun avançament del seu segon àlbum musical, després de Songs from my bedroom. És un disc autoproduït que enceta "una nova etapa" d'indie folk. "És un retorn als meus orígens. Però més madura, perquè creixo al costat de la meva música. Neix de l'autobiografia, de l'experiència femenina, de les emocions", comenta.
19.30h. Roger Padrós
Serà una oportunitat única per viure en directe alguns dels nous temes que l'artista polinyanenc Roger Padrós, resident a Sabadell, ha inclòs a l'àlbum L'art de coincidir. A més de l'avançament, els sabadellencs podran conèixer més a fons el músic, gràcies a l'entrevista que li farà en directe el periodista responsable de cultura, Guillem Plans. Hi tocarà temes com Això de viure, que parla de viure més lent i valorar el present, i De tu i de mi, sobre la salut mental i la importància d'estar acompanyat.