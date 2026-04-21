Roger Padrós farà un avançament del nou disc a la festa de Sant Jordi del Diari de Sabadell

Roger Padrós actuarà a la plaça Ricard Simó Bach aquest dijous a les 19.30h, a la festa de Sant Jordi organitzada per Diari de Sabadell, oberta a tota la ciutat. Serà una oportunitat única per viure en directe alguns dels nous temes que l'artista polinyanenc, resident a Sabadell, ha inclòs a l'àlbum L'art de coincidir. A més de l'avançament, els sabadellencs podran conèixer més a fons el músic, gràcies a l'entrevista que li farà en directe el periodista responsable de cultura, Guillem Plans.
18h. Pampallugues (familiar)
La festa de Sant Jordi a la plaça començarà amb un espectacle infantil, a càrrec d'Erika Zamora, que llegirà el conte Pampallugues, a les 18h. Després oferirà un taller per a la canalla.
18.45h. Berta Rose
L'artista sabadellenca Berta Rose –nom artístic de Berta Clapés– també aprofitarà la festa de Sant Jordi per fer algun avançament del seu segon àlbum musical, després de Songs from my bedroom. És un disc autoproduït que enceta "una nova etapa" d'indie folk. "És un retorn als meus orígens. Però més madura, perquè creixo al costat de la meva música. Neix de l'autobiografia, de l'experiència femenina, de les emocions", comenta.
19h. Rosa Renom i Joan Sellent
L'actriu Rosa Renom i el traductor Joan Sellent han fet una tria de tres poetes sabadellencs que encavalquen tres generacions per explicar, amb una mirada humorística, com ha canviat la ciutat. Serà un homenatge literari inèdit a Sabadell a través de fragments de Marian Burguès (1851-1932), autor de Sabadell del meu record (1929); Francesc Trabal (1899-1957), membre destacat de la Colla de Sabadell que va arribar a esdevenir director de Diari de Sabadell; i Miquel Bach (1945), poeta i crític literari.