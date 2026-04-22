El llibre en paper venç el drac del digital per Sant Jordi: els llibreters esperen una bona diada

Sant Jordi torna cada any amb la mateixa imatge inconfusible: llibres apilats, roses tenyint carrers i places que es converteixen en corredors de conversa i recomanacions. En un moment en què la lectura digital i els ebooks s’han obert camí entre els hàbits lectors, la diada recorda que hi ha experiències que difícilment es traslladen a una pantalla. Avui no és el dia del núvol ni dels dispositius: és el dia del paper, del pes d’un llibre a la mà i del plaer immediat de fullejar-lo abans de decidir si s’emporta o no.L’olor de tinta recent, el tacte del paper acabat d’obrir, el murmuri constant de gent fullejant llibres a peu de carrer.
Enmig d’un món accelerat i cada cop més digital, la diada es manté com una reivindicació ferma de l’analògic, d’allò que es pot tocar. El llibre en paper continua sent el gran protagonista d’aquesta festa, indissociable de la rosa i, lluny de desaparèixer, el volum físic s’ha consolidat com a objecte de desig: no només pel que conté, sinó per com es presenta, per la bellesa de les edicions, pels detalls que el converteixen en alguna cosa més que una lectura. Algunes edicions es conserven pràcticament com una peça de col·leccionisme.
Potser per això Sant Jordi és també una celebració de la proximitat. Les converses amb llibreters, les recomanacions dites a cau d’orella, els retrobaments inesperats entre parades. És un dia per als llibreters: el Gremi de Llibreters estima que la facturació de la diada suposa entre un 6% i un 7% del total anual, malgrat que això no afecta de manera igual totes les llibreries. També part dels llibreters assenyalen que el català és el gran protagonista i, segons dades de la mateixa entitat, del total de llibres venuts l’any passat, el 52,3% són en català i el 47,7% en castellà.
Joan Fàbregues, la Llar del Llibre: “El llibre en paper està més viu que mai, no desapareix”
Joan Fàbregues descriu un Sant Jordi que confirma, un any més, la força del llibre en paper. Recorda com el digital va irrompre amb molta propaganda i certes veus anunciaven la fi del paper. “I resulta que el llibre en paper està més viu que mai”, sosté. Assegura que el digital s’ha estancat i que no hi ha cap senyal que faci pensar en un declivi del format físic. Encara menys durant la diada de Sant Jordi. Per ell, el valor afegit és clar: el tacte, l’olor i la bellesa d’algunes edicions especials, que atrapa molts lectors. Explica que els joves continuen triant paper, especialment les noies, i que certes edicions amb cantells de colors són un reclam. Sobre la diada, reconeix els nervis de cada edició, però també la seguretat que la festa està plenament consolidada a Sabadell. “Un llibre no es panseix”, recorda, i per això molta gent compra amb previsió. Destaca que Sant Jordi és el moment en què la producció en català es ven amb més força, juntament amb els llibres o autors mediàtics.
Susi Carrasco, Llibreria Carrasco: “Sant Jordi ens fa més visibles, als comerços locals de Sabadell”
Susi Carrasco assegura que el llibre en paper es manté ferm i que només una petita part del públic aposta clarament pel digital. “Qui vol el llibre ve a buscar-lo”, afirma, i explica que els lectors més grans encara es resisteixen a les pantalles. Per a ella, Sant Jordi és una festa molt arrelada, una tradició compartida des dels nadons fins als adults. Aquests dies, diu, la gent recorda el comerç de barri, els establiments locals s’enforteixen i tothom vol participar-hi: “També venem roses, tothom vol formar part de la celebració”. Assenyala que, al seu establiment, les dones compren més llibres que els homes i que la novel·la negra continua liderant, perquè permet endinsar-se en la trama sense quedar-se només en la foscor del crim. Durant l’any funcionen noms com María Dueñas o Ken Follett, i també els llibres mediàtics. Susi destaca que aquesta setmana tot s’equilibra: “Es ven una mica de tot, i això ens dona vida”. Viure Sant Jordi, diu, és sentir que la llibreria es torna a omplir.
Rafael Sabater, Sabadell Còmics: “Si fa bon dia, és una bona diada de Sant Jordi”
Entre còmics i prestatges, la sensació és que el digital ha fet forat, però sense desbancar el paper. Rafael Sabater reconeix que el digital ha retallat vendes, però també remarca que fa anys que aquest creixement està estancat. Creu que el seu públic combina formats, però que per Sant Jordi el paper continua sent el protagonista, encara que no sap fins a quin punt això es reflecteix en els còmics digitals. Amb els nervis de cada any admet que sempre arriben atabalats a la diada, però està convençut que anirà bé. “Si fa bon dia, funciona”, diu optimista, preparat perquè el carrer s’ompli el 23 d’abril de cultura.
Sandra Alcaide i Anna Ginestà, Malapeça: “El llibre viu un bon moment, la literatura està de moda”
La llibreria Malapeça s’ha convertit en un dels exemples més clars de com un projecte independent pot arrelar a la ciutat a través del vincle amb la comunitat. Les propietàries Sandra Alcaide i Anna Ginestà expliquen que es tracta d’un projecte cooperatiu amb “unes línies literàries bastant definides, el que ens fa diferenciar potser d’altres llibreries o d’Amazon”. Aquest model es construeix a partir de la proximitat amb els lectors. Segons Ginestà, “la gent està tornant a la presencialitat, al contacte humà”, un fet que reforça la fidelització. La llibreria no només ven llibres, sinó que té tota una programació d’activitats. “Fem presentacions de llibres o xerrades sobre algun tema o autor. També tenim molts clubs de lectura, que són autogestionats, i per això són gratuïts. I cada mes organitzem activitats infantils”, explica Ginestà. A més, Alcaide destaca la importància de fer xarxa amb les altres entitats de la ciutat. Aquest any, malapeça viu el seu tercer Sant Jordi i amb el temps de trajectòria, les propietàries veuen una evolució positiva. “La compra de llibres està en un bon moment, la literatura està bastant de moda”, afegeix Ginestà.
Llibreria Yoli: “La diada és una manera de reivindicar-nos”
A la llibreria de barri, Sant Jordi es viu com un autèntic impuls d’energia. La jornada serveix per reconnectar amb lectors de tota la vida i també amb noves generacions que tornen, sovint, acompanyant fills o nets. Yoli Carrasco explica que hi ha gent amb dificultats per mantenir l’hàbit lector, però que la diada és una manera de reivindicar-se i reconnectar amb els clients de tota la vida. Des de fa cinc dècades, la parada a la plaça de la Creu on ella i altres comerciants s’hi instal·len, és un punt fix per a molts veïns. “És la gran força dels comerciants, la proximitat”. Els autors Montse Blàzquez, Sarah Samsó i Gerard Loarte signaran llibres al local.