‘La Traviata’ tancarà la temporada operística

La Traviata és un èxit molt fiable per tancar la temporada amb un bon regust de boca: “Mai falla. Si fas 500 representacions, el públic s’hi llançarà 500 vegades”, comenta el director artístic de la Fundació Òpera a Catalunya (FOC), Jordi Torrents. Què t’he, doncs, aquest títol de Giuseppe Verdi? “És una història romàntica de redempció, de llagrimeta, amb música que no té desperdici, molt bona de principi a fi. És l’òpera més representada a tot el món”, afegeix.
S’hi suma que molts sabadellencs es van quedar amb ganes l’última vegada. La pandèmia va obligar a suspendre les dues últimes funcions de La Traviata, que s’havien de representar la primavera de 2020. La Fundació recupera aquesta producció, una proposta escènica firmada pel director d’escena Carles Ortiz i sota direcció musical dels mestres Andrés Salado i Daniel Gil de Tejada. Lòpera es representarà el dimecres 22, el divendres 24, el diumenge 26 i el dimarts 28 d’abril. Només queden unes quantes entrades, susceptibles d’esgotar-se en les pròximes hores, per al primer i l’últim dia.
Aquesta producció s’acosta als anys 50 a través del vestuari, amb una escala gegant –fixa en els quatre actes– i una paret de mirall. En total, són quasi tres hores. Tot i que l’acció es manté a París, el vestuari beu del glamur de les grans festes de Hollywood. L’imaginari cinematogràfic ha influenciat la direcció d’escena.
La història gira entorn de la Violetta Valéry, una cortesana parisenca que s’enamora del jove Alfredo Germont, en contra de es convencions socials i les pressions familiars. “En aquesta producció he volgut presentar una Violetta propera i contemporània: una dona amb dret a decidir sobre la pròpia vida”, explica Ortiz. “Situar l’acció als anys cinquanta ens permet acostar el relat a una època encara marcada per una forta moral conservadora i repressiva amb la dona”, afegeix.
Montserrat Seró debuta com a protagonista, tant en el rol com a Òpera a Catalunya, després d’una destacada temporada 2024-25 amb debuts al Gran Teatre del Liceu amb Madama Butterfly i West Side Story. Es repartirà el paper amb la soprano Tina Gorina, en substitució de Maria Miró, que es veu obligada a guardar repòs a causa d’una afecció inflamatòria de les cordes vocals.
El director artístic Jordi Torrents destaca, també, l’alt nivell de Luis Cansino i Àngel Òdena, “amb grans carreres consolidades”, alternant-se el paper de Germont. Antoni Lliteres i Andrés Sánchez-Joglar es reparteixen l’Alfredo. Veurem la soprano sabadellenca Laura Obradors en el rol secundari d’Annina. Com sempre, acompanyen els solistes l’Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l’Òpera de Sabadell
Després de les quatre funcions al Teatre de La Faràndula, la proposta es podrà veure arreu de Catalunya fins el 5 de juliol gràcies a la gira que passarà per Manresa, Vic, Reus, Viladecans, Cornellà de Llobregat, Lleida, Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Granollers, Girona i Tarragona. Les entrades estan exhaurides pràcticament a tots els teatres de la gira.