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Albert Pla i Peyu portaran el seu 'Hamlet' a Sabadell

L'obra còmica arribarà el 20 de setembre a la Faràndula després de fer temporada a Barcelona

  • Una imatge de l'obra 'Hamlet' -
Publicat el 09 de juny de 2026 a les 11:42

Albert Pla i Peyu portaran l’obra de teatre còmica Hamlet a Sabadell el 20 de setembre. És una de les primeres confirmacions de cara a la temporada municipal de l’any vinent. Va fer temporada al Teatre Coliseum de Barcelona.

Dirigit per Joan Roura i produït per El Corral de l’Humor, el muntatge ofereix “una mirada irreverent i lúcida sobre la vida, la mort i la convivència humana, des de l’humor més imprevisible”, segons afirmen els seus responsables. Lluny del drama shakespearià, la peça juga amb el “contrast” entre l’univers teatral de l’humorista i la “poètica absurda i emotiva” del cantant. 

La comèdia s’ambienta en una habitació d’hospital, la 313, on dos companys de llit intenten sobreviure a la convivència i a les seves pròpies pors. En aquest escenari “íntim i simbòlic”, el riure esdevé “una forma de resistència”. “Potser no hi passa tant com a ‘Hamlet’, però el que hi passa és més preocupant, perquè comparat amb la vida real ‘Hamlet’ és una comèdia”, resumeixen.

 

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