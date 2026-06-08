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Cultura i oci

L’Observa supera els 35.000 assistents i les expectatives

La cinquena edició ha estat la més multitudinària al Parc Catalunya

  • Públic durant el concert de Buhos al festival Observa -
Publicat el 08 de juny de 2026 a les 18:14

Ha estat un Observa de rècord. La cinquena edició del festival ha superat els 35.000 assistents sumant les  11 jornades, repartides en tres setmanes, amb concerts de dijous a diumenge a l’amfiteatre del Parc Catalunya. “La valoració és molt positiva, hem crescut tant en assistents com en qualitat, sense cap incidència més enllà d’haver de suspendre el concert de Laaza dijous passat per la pluja”, explica Jose Luis Castet, director de l’esdeveniment. L’aforament era de 5.000 persones i en diferents cites es va esgotar o gairebé. 

Sembla que el festival ha trobat la fórmula. Cadascun dels tres divendres ha programat un artista (Buhos, Sopa de Cabra i Lia Kali), precedit els dijous per actuacions gratuïtes de Carlota Flaneur i Selva Nua, mentre que dissabtes i diumenges han estat reservats a propostes massives de música  electrònica, reggaeton i tecnho, majoritàriament. A més, hi han sumat la cursa Corro Contra el Càncer, que va sortir del Parc Catalunya, i l’esdeveniment esportiu Coffee Party & Co. 

 “Hem proposat diferents ambients perquè tothom se sentís còmode”, comenta Castet, que tenia fixada aquesta edició com a clau per a recuperar les pèrdues de les darreres edicions, en què va costar posar en marxa el festival.

Per a 2027 es mantindrà el mateix format. De fet, Castet ja està movent fils i no trigarà a anunciar alguns dels pròxims artistes. 

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