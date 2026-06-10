Eric Alés ens convida a la seva illa, una ítaca particular de rock en català. És Funland (autoeditat), el disc de debut del cantant sabadellenc, habitual en els musicals de la ciutat i una de les cares Projecte Beta, la sèrie del canal Sx3. La idea de publicar un disc va començar a prendre força veient la passió que aixecava Ruc’n’roll, el grup de versions amb què interpreta grups mítics de l’escena rockera catalana: Sau, Els Pets, Sopa de Cabra, Sangtraït, Brams i Obrint Pas. “Molta gent demana que tornés aquesta música en directe, aquest rock, sense sintetitzadors, ni ballarins a l’escenari. Aquesta essència de les guitarres, el baix, la bateria i... a fer soroll”, expressa.
Aquestes són les 7 cançons de Funland, que Eric Alés presentarà aquest divendres a les 21h. Ens ha ensenyat el camí per a desxifrar-les, amb el desig que cadascú se les faci seves i les interpreti a la seva manera.
Terra promesa
En aquest tema relata amb “alegria, festa i rock’n’roll” que “la terra promesa, el món perfecte, no existeix”. Ensorra aquest castell de cartes que és “el somni ianqui, que no existeix”.
Em peses
S’hi creuava gairebé cada dia, però mai no li va dir res. A ella va dedicada aquesta cançó: “És una noia que existeix, però no en sé ni el nom”, riu. “La vaig compondre fa temps, en un moment que m’enamorava fins i tot de les pedres i de seguida m’imaginava casat. No li vaig dir res mai, simplement un dia va desaparèixer”.
Jo podria
“És un crit, una oda a l’esperança, a trobar el que t’agrada. No l’èxit, sinó sentir-se realitzat i ple”.
Festa americana
Una altra vegada agafa com a exemple la cultura nord-americana, en aquest cas per celebrar les seves festes a la catalana. “Americana, festa americana! Vull passar, vull passar!”, repeteix la tornada abans de tancar amb un llarg passatge de guitarra elèctrica.
És il·legal beure aquí
Rebaixa el temperament rocker per exorcitzar “els dimonis” del seu cap. El tema parla “d’aquell moment que toques fons” i es pregunta pel futur.
Cor tancat
És una protesta amb un punt còmic per equiparar “una relació tòxica i la desgràcia fiscal que suposa ser autònom en aquest país”, denuncia el cantant.
Em va ensenyar a volar
Va ser la primera cançó composta per Eric Alés. Com que el procés d’escriptura es va allargar, hi conviuen diferents sensacions, tan bones com dolentes. Hi ha, però, el missatge optimista “que tot acaba passant i et fa més fort”.