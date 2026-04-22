La rosa vermella i d’autor marca el Sant Jordi del 2026: "Esperem un dia fantàstic"

Aquest Sant Jordi arriba amb la sensació que la tradició torna a imposar-se per sobre de les pantalles. Les floristeries de Sabadell coincideixen que enguany hi ha ganes de carrer, de tacte, de perfum i de ritual. La jornada cau en dia laborable i això, diuen, és sinònim d’un bon flux de gent. “Es preveu un Sant Jordi molt bo. La gent té ganes de la diada”, assegura Clara Barceló, de Vuket Clara Barceló, que remarca com el sector continua avançant cap a models més sostenibles: embolcalls orgànics, materials naturals i dissenys que respecten el medi ambient. La rosa vermella, coincideixen els floristes, “segueix sent la gran triomfadora”.
També ho veu així Georgina Caralt, de la floristeria Caralt, que aquest any treballa amb una previsió lleugerament superior a l’anterior. Explica que les pluges persistents han empès la ciutadania a sortir ara que el temps acompanya: “Esperem un dia fantàstic. La gent té ganes de passejar i de celebrar”. Tot i que la rosa clàssica continua manant, la florista apunta que enguany ha pujat la demanda de roses preservades i rosers. A la floristeria de Laia Claramunt també mantenen una previsió similar a la del 2025, amb unes 1.500 roses preparades i confirma la tendència als materials reutilitzats i naturals, i torna a fer una aposta per la rosa d’autor.
En el seu cas, ho materialitza amb una col·laboració singular amb l’artista sabadellenca Assumpció Oristrell, que ha creat embolcalls artesanals inspirats en l’obra La rosa i el rossinyol, vinculada als poemes perses de Saadi i als jardins de Shahzadeh, a l’Iran. Oristrell relata que Claramunt la va conèixer a través d’una exposició al Museu d’Art i que de seguida van connectar. L’artista, que treballa habitualment amb escriptures i alfabets antics, ha creat un text manual sobre paper japonès i kraft que combina cal·ligrafia fenícia, referències als jardins del desert iranià i fragments dels poemes del segle XI sobre la rosa i el rossinyol. “Volia fugir de la imatge del Sant Jordi guerrer”, explica, “i buscar una peça que parlés de l’amor i de la natura”. L’embolcall, pensat per perdurar més enllà de la flor, es converteix en l’objecte artístic que el client pot conservar com a record de la diada.
D’altra banda, alguns floristes de Sabadell, però, assenyalen una altra realitat: la proliferació de parades puntuals que, diuen, “cada vegada fa més difícil al florista professional viure el seu gran dia”. Malgrat l’aposta artística i els formats més minimalistes o escultòrics —des de les paperines de kraft fins a composicions de trípode amb roses d’1,80 metres—, els floristes coincideixen que el que acaba determinant la jornada és el temps: si fa sol, la gent surt. També apunten que el 95% de les roses venudes continuen essent vermelles, amb varietats com la Freedom de l’Equador o la Red Naomi holandesa, més olorosa i granat. “Intentem diferenciar-nos elaborant roses d’autor”, explica un professional del sector que prefereix no identificar-se. “Però sobretot confiem que vinguin els clients de sempre i que no plogui”.
Roses solidàries
En paral·lel, una trentena de comerços de Ca n’Oriac tornen a sumar-se a la iniciativa de les roses solidàries preparades pel Centre Especial de Treball de Cipo i repartiran prop de 2.000 roses entre la seva clientela. Jordi Relat, propietari de la Farmàcia Ca n’Oriac, n’ha comprat 300 i defensa la dimensió comunitària de la proposta: “Hi col·laborem des de fa anys. Ens sentim responsables de retornar a la societat el que ens dona”. Recorda que regalar una rosa també “reivindica un dia que ens identifica com a país” i s’explica als clients el perquè de la rosa de Cipo. En un moment en què les tradicions conviuen amb pantalles i hàbits digitals, Sant Jordi continua convocant la ciutat a retrobar-se al carrer, a tocar una rosa i a compartir una història.