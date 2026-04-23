L'aroma de Sant Jordi desperta Sabadell

Sabadell torna a desprendre l'aroma especial de les lletres i l'amor. Sant Jordi s'ha despertat amb força a la ciutat amb unes expectatives de diada gran. El temps acompanya, la setmana laboral cueja, la plaça Doctor Robert és plena de parades amb novetats literàries, una trentena d'escriptors sabadellencs conquereixen el Racó del Campanar, la ciutat és pigada de punts de roses i la Rambla s'ha omplert amb 83 carpes, salpebrades amb partícules de pol·len dels plataners. I així serà fins ben entrat el vespre, com toca.
"La gent fa que un dia normal i corrent sigui extraordinari, festiu i molt especial. Això no passa enlloc més del món!", exclama el Carles, entre client i client atès a la parada de la Llar del Llibre, farcida de 3.200 llibres. És la traca final de setmanes de molta feina per als llibreters, que el que més temen en un dia com aquest és la pluja, que no farà acte de presència. Estressat? "Fa tres setmanes que dormo tres o quatre hores a la nit! Des del febrer que ens preparem per Sant Jordi, que ens portarà feina fins al juny!", explica. La hiperactivitat editorial, presentacions d'autors, albarans, posar preus, traslladar llibres, entrar dades a l'ordinador, tornar a traslladar llibres...
S'estrena a la festa Eva Pla, que fins ara havia treballat a Librerío, tancada fa unes setmanes, i n'agafa el relleu per obrir una nova llibreria infantil i juvenil al carrer Sant Cugat, 9, el 28 d'abril. "Està anant genial! Al matí he detectat que molta gent ve de passada i ulleja algun títol per venir a la tarda amb companyia", explica. "Però, precisament, el matí és el millor moment per comprar, perquè després estarà encara més ple".
La Sandra, de la llibreria Mala Peça, dels títols més venuts que segur que rondaran la llista al final del dia: Peixos, d'Eva Baltasar; El joc del Silenci, de Gil Pratsobrerroca; Relíquia, de Pol Guasch; Punt d'aranya, de Nerea Pallares... "Comparat amb l'any passat, encara està anant millor! Estem molt contents perquè, més enllà dels llibres i les roses, és un dia de molta activitat cultural per part de les entitats. És extraordinari".
No sembla tan contenta una de les autores locals a qui, en un dia caòtic com aquest, no li han arribat els llibres. A la zona d'escriptors locals, a primera hora del matí, hi ronda poca gent. Hi ha el molt simpàtic escriptor sabadellenc Ernest Prunera, Premi Nèstor Luján 2025 per Quan s'alunyi la tempesta, qui reflexiona sobre el circuit i el ritme editorial, absolutament dopat per la diada.
A la tarda, hi haurà un altre epicentre cultural. Serà la festa de Sant Jordi del Diari, a la plaça Ricard Simó Bach, amb poesia, música i contes. Erika Zamora oferirà la història de Pampallugues als més petits (18h); Berta Rose (18.45h) avançarà cançons pop folk inèdites de la seva nova etapa musical; Rosa Renom i Joan Sellent (19h) recitaran poetes de Sabadell, amb un toc d'humor; i el final de festa anirà a càrrec del músic Roger Padrós (19.30h), qui avançarà algun dels temes del seu nou àlbum, L'art de coincidir, que publicarà sencer a la tardor.
Serà un dia de cultura popular entorn de l'Ajuntament, amb actuacions dels cantaires de Can Feu (12.30h), castellers (17.30h) i sardanes (18h). Hi haurà activitats extraordinàries a les biblioteques i als museus.