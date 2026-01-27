Tanca Librerío de la Plata per sempre: "Confiem que ens guardeu un racó al cor"

Librerío de la Plata tancarà per sempre. La llibreria especialitzada en literatura Llatinoamericana, regentada per Cecilia Picún i Miguel Sánchez Laguna, ha anunciat que abaixarà la persiana el 31 de març després de 13 anys al carrer Sant Jaume, 8.
La llibreria va obrir per amor el 14 de febrer de 2013. Nascuda a Montevideo, amb vistes al Río de la Plata, Cecilia Picún havia estudiat Medicina i Màrqueting i feia 20 anys que treballava a la indústria farmacèutica. Però la passió de la seva vida és la literatura, des que amb 14 anys va quedar enlluernada per Cien años de soledad. Conèixer el sabadellenc Miguel Sánchez, advocat de professió, va fer que un dia passés per davant del carrer Sant Jaume i decidissin apostar per aquest projecte amb què han deixat petjada al cor de molts lectors sabadellencs.
"Hem gaudit moltíssim de la vostra companyia, de les activitats, de les idees boges que hem tirat endavant", explica Cecilia Picún en un vídeo de comiat dirigit a la comunitat de Librerío de la Plata. "En aquests temps de brevetat, en què tot és efímer, confiem que ens guardeu un racó a la memòria i al cor", afegeix la llibretera, agraïda. El 14 de febrer, coincidint amb Sant Valentí i en l'aniversari de la llibreria, Librerío de la Plata celebrarà "13 anys de bona vida" amb llibres, vi i, com sempre, recomanacions i conversa.
La propietat del local no ha volgut renovar el contracte. Picún tenia l'esperança d'allargar-lo fins a l'octubre de 2027, menys d'un any per poder-se jubilar. Però no ha estat possible. La llibreria PAES, a l'avinguda de la Concòrdia, va tancar a finals de 2024 després de 38 anys. La llibreria Tècnica, oberta el 1990, es va acomiadar el setembre de 2025. Les úniques petites llibreries de la ciutat que queden obertes són la Llar del Llibre del carrer Sant Antoni –el juliol de 2023, va tancar la del Passeig– i el Mala Peça, més enllà de les sucursals de l'Abacus i La Casa del Llibre.