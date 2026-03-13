Els Gegants salven Sabadell d’una maledicció infernal

El conte comença amb un malson aterridor. El Rodal és grisós, l’aigua està contaminada, el fum industrial tapa qualsevol bri de frescor a l’horitzó. Per sort, la Fada Ginesta té aliats per a desfer aquest malefici: la colla de Gegants i els Capgrossos. Sabadell té sort de comptar amb els herois de la cultura popular, tant a la realitat com a la ficció.
La Fada Ginesta i els Gegants de Sabadell és un conte infantil màgic que només es farà realitat si l’entitat de cultura popular arriba als 3.200 euros a la campanya de micromecenatge que acabarà al final de març. Està escrit per Anna Muro i il·lustrat per Christian Martínez. Per finançar el llibre, hi ha diferents paquets de recompenses que inclouen el conte, una samarreta de l’entitat i bosses de tela.
“És un conte que promou el respecte i l’educació ambiental, la cohesió social, l’acollida i l’alegria popular. Tots aquests elements són factors per a una ciutadania feliç, unida, integrada en l’entorn i saludable”, explica Muro, que, a més d’autora del conte i membre de Gegants de Sabadell, és professora i investigadora de psicologia a la UAB. És una experta a l’hora de correlacionar la salut mental i la naturalesa que comprovat a través d’estudis les bondats dels banys de bosc. “En els últims 100 anys ens hem allunyat de l’entorn natural i hem estat exposats a factors de risc, tancats davant de màquines”, analitza.
Serà el tercer conte de la sèrie de la Fada Ginesta. El primer va girar entorn de l’educació emocional, amb les Arenes i el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac com a teló de fons. El segon va ser un al·legat a favor de la imaginació, amb la col·laboració de l’escriptor David Vila i Ros. En aquesta nova ocasió, la col·laboració amb la Colla de Gegants i Capgrossos de Sabadell vol “obrir nous horitzons per transmetre la cultura popular”, explica el president de l’entitat, Rodrigo Barahona.
Entre altres propostes, els Gegants han impulsats tallers amb escoles per fer arribar la seva activitat a qualsevol racó de la ciutat. També activitats solidàries, com l’acompanyament a nens a les aules hospitalàries i la col·laboració amb Atendis, una associació que treballa per al benestar de persones amb discapacitat intel·lectual. Tothom qui estigui interessat a formar part de l’entitat, pot acostar-se als assajos oberts al seu local, que a vegades es traslladen a la Biblioteca de Ponent i al Mercat Central.
La cultura popular, segons Barahona, “és el millor antídot davant la incertesa, la individualitat, la política convulsa, la guerra, la crisi i la polarització, ja que ens ajuda a trobar una força col·lectiva, una història i una identitat que ens uneix”. Per això, des de l’entitat es fa una crida no només a participar a les cercaviles puntuals, com la de Festa Major, sinó al dia a dia de les entitats.