La Fira Sakura Matsuri respira Japó: "A Sabadell hi ha una forta cultura de 'friquisme'"

Ichi-go Ichi-e, –una vegada, una trobada– xiuxiuejava als seus convidats el mestre de la cerimònia del te Sen no Rikyu per recomanar-los que se centressin a gaudir del moment i mantinguessin l’atenció plena. Cada moment és únic –defensava–perquè, per molt que et reuneixis amb les mateixes persones en el mateix lloc, molts altres factors incontrolables són irrepetibles. No et pots banyar dues vegades en el mateix riu, va dir Heràclit.
Aquest és el lema de la cinquena edició de la Fira Sakura Matsuri. Però l’esdeveniment no vol predicar filosofia nipona, sinó ser una porta d’entrada al país a través de la gastronomia, l’art, el comerç, el manga, els videojocs, les arts marcials... La fira va arrencar tímidament divendres entre la plaça del Gas i els Jardinets, però la intenció és atraure 20.000 visitants fins diumenge. La inauguració institucional serà dissabte a les 18.30h, amb una demostració de sumi-e, una tècnica de pintura ancestral japonesa d’origen xinès. També hi haurà demostracions en directe de cerimònia del te i kitsuke.
Anna Freixas, la vicepresidenta de Japan City, organitzadora de la Fira amb l’Ajuntament, assenyala: “L’any passat vam ser el Matsuri més visitat de tota Catalunya, tot i ploure. Aquest any, esperem superar aquesta xifra”. I afegeix: “Volem ser un punt de referència a Catalunya de la cultura japonesa i atraure gent aquí perquè gaudeixin de gastronomia, cultura, tallers de dibuix...”. Entre els visitants, comenta, hi ha des d’apassionats al manga, l’anime i els videojocs, fins a curiosos i aficionats a la gastronomia que fan un mos entre parades.
Als Jardinets, hi trobaren el Ryuta, al capdavant d’una furgoneta que despatxa unes boletes de pop, semblants a les croquetes, però fetes amb caldo de peix, enfarinades i acabades amb salsa. “Al Japó hi ha molta més gastronomia que el sushi. És com la vostra paella, però aquí no mengeu paella cada dia, oi?”.
Entre els primers visitants a la plaça del Gas, plena de parades amb marxandatge de Pokémon i Naruto, hi ha la Mireia Girbau, exestudiant de l’escola de dibuix Joso, que hi té parada i ofereix tallers. De fet, estudiar-hi va ser la porta d’entrada a treballar de dissenyadora i il·lustradora en una empresa de videojocs a Sant Cugat. Va descobrir el món del manga amb 7 anys, motivada per l’anime que feien a la televisió – “això que veig ho vull dibuixar!”– i engrescada per una revista de Norma Editorial que ensenyava a dibuixar. “A Sabadell hi ha una cultura molt important de friquisme i de manga, sobretot gràcies a Sabadell Còmic, el Rincón del Friki i Kame Kame Comic. L’escola Joso també hi té un paper important”.
És el segon any consecutiu que es decideix fer respirar la Sakura Matsuri a l’exterior, ja que, com els hikikomoris a la seva habitació, les primeres edicions van ser a Fira Sabadell, de pagament.
El Japó està de moda. El 2025 el país va assolir el rècord de 42,7 milions de visitants. El debat nacional per regular el turisme està ben encès al país. Aquest cap de setmana, alguns quedaran saciats. Per a alguns altres, no n’hi haurà prou i voldran repetir el moment “únic i irrepetible”, però de debò, al país. Ichi-go Ichi-e.