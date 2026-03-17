Salven el rètol de la merceria Homedes: "Era un comerç històric"

Quan es va esfondrar part de la façana de l'antiga merceria Homedes, al carrer de la Rosa, 8 (Centre), ràpidament es van desplaçar fins allà mateix els cossos d'emergències, tècnics municipals, veïns i curiosos. I, també, membres del grup Patrimoni Gràfic Sabadell, que sense ànim de lucre rescaten rètols per conservar-los i donar-los a conèixer. L'objectiu era clar: el rètol de l'Homedes representava "un comerç històric", corria el risc de desaparèixer i calia fer el que fos per assegurar que no quedaria diluït entre la runa i que tindria futur.
En un primer moment, rescatar el rètol era el menys important perquè calia assegurar la zona, però mentre els tècnics ja treballaven traient la runa, membres del grup no apartaven la mirada del rètol, format per tres peces. Dues no van patir l'esfondrament, mentre que una altra sí que va caure a terra i va quedar parcialment coberta de runa. "No li vàrem treure l'ull de sobre", recorda Judit Carcolse, membre del grup. Havent parlat amb la família propietària de l'edifici, els van dir que se'l podrien quedar. Però quedava treure'l d'allà i recuperar-lo.
Aquella nit del diumenge 15 de març de 2026, la cantonada del carrer de la Rosa i el Passeig va quedar precintada per la Policia Municipal i la majoria de persones se'n van anar a dormir. L'endemà, "a les 7 h el Pol [Abran, un altre membre del grup] ja estava a la zona zero vigilant" el rètol. "Vam donar la tabarra", recorda Carcolse, fins que un operari els va donar el tros del nom de l'establiment que havia caigut i va despenjar el que quedava a la façana perquè se l'enduguessin. Mentre passava tot això, des de Patrimoni Gràfic van contactar amb el Museu d'Història perquè el rètol i l'aparador són dos elements protegits de la finca afectada i, per la qual cosa, correspon a l'Ajuntament de Sabadell decidir què se n'ha de fer. La decisió va ser traslladar-lo al magatzem del museu al carrer de l'Agricultura (la Creu Alta).
"Si pot tornar al seu lloc seria fantàstic", apunta Carcolse, però per això ningú sap quant de temps podria passar ni quines garanties hi ha perquè es produeixi aquest retorn. Fonts municipals consultades pel Diari assenyalen que tant el rètol com l'aparador són elements que "han quedat força malmesos" i "en els propers dies es podrà valorar si es poden conservar". Des de Patrimoni Gràfic expliquen que "[el rètol] ens agradaria que, com a mínim, es netegi i que quedi emmagatzemat. I, si algun dia es pot fer una exposició, que es pugui mostrar. No sabem com acabarà". La recuperació del rètol del carrer de la Rosa va anar acompanyada d'una sorpresa: darrere seu es manté el rètol d'un establiment més antic que la merceria, en aquest cas, una manteria.
Durant aquesta setmana, operaris treballen per apuntalar l'edifici i acabar d'enderrocar la part afectada. També es preveu instal·lar una bastida per poder continuar treballant i reobrir el carrer tant als veïns com als comerciants, ja que els que estan més a prop de l'antiga Merceria han hagut de marxar de casa i tancar per prevenció. L'Ajuntament va indicar que quan acabin aquestes tasques es podrà fer una valoració completa de l'afectació i decidir si es pot conservar alguna part de l'edifici o si cal enderrocar-lo totalment.
La recuperació del rètol marca una fita del grup Patrimoni Gràfic Sabadell, nascut a finals de l'any passat per la iniciativa d'una quinzena de persones amb inquietud pel disseny gràfic i la història social i comercial de la ciutat. El seu objectiu és identificar els rètols i "que es quedin al carrer, perquè el primer que ens interessa és que les botigues on siguin no tanquin”. Els volen documentar i donar a conèixer, però també conservar quan no hi hagi cap altra alternativa i, per exemple, el comerç el canviï o tanqui. Amb les seves accions, consensuades amb la propietat dels negocis, han recuperat el rètol del frankfurt Permanyer del passeig de Manresa, el de la botiga de roba Lis de la Rambla i de la botiga d'alimentació Casa Sanz al carrer del Lluçanès, el qual es pot veure a l'Escola Illa (ctra. Barcelona, 208).