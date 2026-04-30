Sabadell

Com seria el mapa de TUS si fos com el de Barcelona?

Un grup d'experts proposa un sistema de bus ortogonal amb autobusos cada 15 minuts durant 19 hores al dia a Sabadell

  Proposen una xarxa d'autobús alternativa per a Sabadell
Publicat el 30 d’abril de 2026 a les 17:19
Actualitzat el 30 d’abril de 2026 a les 17:22

“Sabadell i els seus veïns han canviat en els últims 40 anys. Necessitem que la xarxa d’autobús s’adapti a la nova realitat”. El president de Promoció del Transport Públic al Vallès, Marc Taulats, proposa redibuixar el mapa i els horaris de TUS per adaptar-se a una ciutat i a una demanda de mobilitat col·lectiva que no paren de créixer.

El model, presentat conjuntament amb la Fundació Bosch i Cardellach, pretén transformar l’esquema de l’autobús urbà a la ciutat amb una estructura ortogonal, com la que ja funciona a Barcelona. En el nou esquema, hi ha hauria cinc línies verticals –seguint l’eix de nord a sud–, deu horitzontals –d’oest a est–i una orbital complementària. El sistema seria el més recte possible, aprofitant el traçat dels eixos de ciutat  i evitant els carrers estrets del Centre i dels barris. “L’autobús no passaria pels carrers amb menys de deu metres d’alçada, com Sant Joan o Coromines”, indica Jordi Izard, un dels membres del grup de treball de la Fundació Bosch i Cardellach.

  • Mapa alternatiu de TUS presentat per la PTP i la Fundació Bosch i Cardellach

El mapa resultant abandona el centralisme de l’esquema vigent, en què pràcticament totes les rutes de TUS passen pel Centre, i aposta per una espècie de malla que doni cobertura a tots els racons del municipi. “Seria una manera de democratitzar el servei, perquè tothom tindria una parada de referència a 300 o 400 metres de casa des d’on es podria accedir a qualsevol punt de la ciutat”, assevera Taulats. Això permetria més freqüències i serveis en barris perifèrics, com Campoamor, Can Llong, Torre-romeu o Poblenou, mentre que al passeig de la plaça Major només hi circularien dues rutes, en contrast amb les nou existents.

Taulats vol garantir la mateixa freqüència de pas, sigui hora punta o hora vall, dia laboral o festiu. Defensa que passi un bus cada 15 minuts en totes les parades, i 10 minuts a l’eix central. “La idea és arribar a la parada i saber que no hauràs d’esperar, com ja ens passa a FGC”, argumenta.  Segons els seus càlculs, amb només deu autobusos més a la flota, l’oferta de seients de TUS podria créixer en un 55% i el nombre d’expedicions diàries es podria arribar a duplicar, fins arribar a les 2.414.

El projecte també preveu corregir la manca de serveis nocturns, una de les grans mancances del sistema. Hi hauria 19 hores de servei ininterromput, amb la primera expedició a les 4.30 h i la darrera a les 23.30 h, per tal de facilitar el transbordament entre el bus i el tren, “dues estructures que avui no es coordinen”, segons Taulats. “Si arribes amb l’últim tren de Rodalies, no et queda un altre remei que tornar fins a casa caminant”, remarca.

  • Un autobús de la línia L80 prop de Sabadell Centre

L’autor de l’estudi defensa la restructuració de les línies i dels horaris per ampliar l’abast de l’autobús urbà als polígons industrials i donar servei als treballadors del torn de nit, que depenen totalment del vehicle privat. Així, es corregiria un dèficit de TUS denunciat reiteradament per la PTP i la Fundació Bosch i Cardellach, i per entitats econòmiques com la Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell.

Taulats ha presentat l’informe en societat aquest dimecres a la Fundació Bosch i Cardellach, acompanyat dels membres del grup de treball de Transport Públic Urbà de l’entitat: Pau Avellaneda, Jordi Izard, Manel Larrosa i Jordi Llonch. Vol que l’estudi sigui un punt de partida que serveixi per repensar l’esquema vigent. “Volem posar el model actual en crisi per adequar-lo a les necessitats reals dels sabadellencs. A veure si ho aconseguim”, afirma Taulats.

