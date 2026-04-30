Com seria el mapa de TUS si fos com el de Barcelona?

“Sabadell i els seus veïns han canviat en els últims 40 anys. Necessitem que la xarxa d’autobús s’adapti a la nova realitat”. El president de Promoció del Transport Públic al Vallès, Marc Taulats, proposa redibuixar el mapa i els horaris de TUS per adaptar-se a una ciutat i a una demanda de mobilitat col·lectiva que no paren de créixer.
El model, presentat conjuntament amb la Fundació Bosch i Cardellach, pretén transformar l’esquema de l’autobús urbà a la ciutat amb una estructura ortogonal, com la que ja funciona a Barcelona. En el nou esquema, hi ha hauria cinc línies verticals –seguint l’eix de nord a sud–, deu horitzontals –d’oest a est–i una orbital complementària. El sistema seria el més recte possible, aprofitant el traçat dels eixos de ciutat i evitant els carrers estrets del Centre i dels barris. “L’autobús no passaria pels carrers amb menys de deu metres d’alçada, com Sant Joan o Coromines”, indica Jordi Izard, un dels membres del grup de treball de la Fundació Bosch i Cardellach.
El mapa resultant abandona el centralisme de l’esquema vigent, en què pràcticament totes les rutes de TUS passen pel Centre, i aposta per una espècie de malla que doni cobertura a tots els racons del municipi. “Seria una manera de democratitzar el servei, perquè tothom tindria una parada de referència a 300 o 400 metres de casa des d’on es podria accedir a qualsevol punt de la ciutat”, assevera Taulats. Això permetria més freqüències i serveis en barris perifèrics, com Campoamor, Can Llong, Torre-romeu o Poblenou, mentre que al passeig de la plaça Major només hi circularien dues rutes, en contrast amb les nou existents.
Taulats vol garantir la mateixa freqüència de pas, sigui hora punta o hora vall, dia laboral o festiu. Defensa que passi un bus cada 15 minuts en totes les parades, i 10 minuts a l’eix central. “La idea és arribar a la parada i saber que no hauràs d’esperar, com ja ens passa a FGC”, argumenta. Segons els seus càlculs, amb només deu autobusos més a la flota, l’oferta de seients de TUS podria créixer en un 55% i el nombre d’expedicions diàries es podria arribar a duplicar, fins arribar a les 2.414.
El projecte també preveu corregir la manca de serveis nocturns, una de les grans mancances del sistema. Hi hauria 19 hores de servei ininterromput, amb la primera expedició a les 4.30 h i la darrera a les 23.30 h, per tal de facilitar el transbordament entre el bus i el tren, “dues estructures que avui no es coordinen”, segons Taulats. “Si arribes amb l’últim tren de Rodalies, no et queda un altre remei que tornar fins a casa caminant”, remarca.
L’autor de l’estudi defensa la restructuració de les línies i dels horaris per ampliar l’abast de l’autobús urbà als polígons industrials i donar servei als treballadors del torn de nit, que depenen totalment del vehicle privat. Així, es corregiria un dèficit de TUS denunciat reiteradament per la PTP i la Fundació Bosch i Cardellach, i per entitats econòmiques com la Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell.
Taulats ha presentat l’informe en societat aquest dimecres a la Fundació Bosch i Cardellach, acompanyat dels membres del grup de treball de Transport Públic Urbà de l’entitat: Pau Avellaneda, Jordi Izard, Manel Larrosa i Jordi Llonch. Vol que l’estudi sigui un punt de partida que serveixi per repensar l’esquema vigent. “Volem posar el model actual en crisi per adequar-lo a les necessitats reals dels sabadellencs. A veure si ho aconseguim”, afirma Taulats.