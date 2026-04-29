Bogeria per l’obertura d’una cadena de menjar ràpid viral a l’Eix Macià

L’obertura d’una nova cadena de menjar ràpid viral aquest dimarts a Sabadell ha generat una gran expectació —i també controvèrsia— a l’avinguda de Francesc Macià, al cor de l’Eix Macià. Des de primera hora de la tarda, s’ha desfermat la bogeria i centenars de joves s’han concentrat davant del nou establiment, convertint la inauguració en un fenomen de masses que ha superat totes les previsions. La situació ha obligat a activar dispositius de la Policia Municipal, que ha rebut diverses trucades alertant de la massificació i del soroll.
El públic predominant ha estat adolescent, fidel al perfil de consumidors que ha impulsat la popularitat de la marca a les xarxes socials. La música a alt volum, les cues i la presència constant de grans grups de joves han alterat completament la rutina del veïnat de la zona.
“Portem tot el dia amb música i centenars de persones aplegades just davant de casa”, explica la Judith, veïna de l’avinguda, visiblement molesta. “No estem en contra que obrin negocis, però això ha estat descontrolat des del primer minut”, afegeix.
Altres residents coincideixen en el malestar i denuncien també comportaments incívics durant la jornada. “Hi ha hagut crits, gent asseguda a portals i brutícia constant. I això només és el primer dia”, comenta un altre veí que prefereix mantenir l’anonimat.
A la plaça de Carme Monturiol, un dels punts més afectats per l’aglomeració, veïns denuncien que l’espai ha quedat ple de residus al final de la jornada. “És una manca de respecte. Quan tot això acabi, qui ho neteja?”, lamenta una veïna. Malgrat que la inauguració oficial ha estat aquest dimecres 29 d'abril, les cues fa dies que hi son: “L’establiment fa dies que està obert per empreses de repartiment”, exposa una veïna.