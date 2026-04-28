El Govern català insisteix que la prova pilot amb mossos a les escoles és "voluntària" i que l'ha demanat la comunitat educativa

La direcció de cada escola escollida –una a Sabadell– és qui decideix si hi participa

  Imatge d'una aula buida
Publicat el 28 d’abril de 2026 a les 17:39
Actualitzat el 28 d’abril de 2026 a les 17:42

El Govern ha defensat aquest dimarts el caràcter "voluntari" de la prova pilot que preveu incorporar mossos de paisà en una desena d’instituts, entre els quals n’hi haurà un a Sabadell. La portaveu de l’executiu, Sílvia Paneque, ha assegurat en roda de premsa que la iniciativa sorgeix de la mateixa comunitat educativa i que són els centres els qui decideixen si hi volen participar. El projecte, impulsat per la Generalitat, té com a objectiu reforçar la convivència als centres educatius. Els anomenats agents integrats desenvolupant tasques de prevenció, acompanyament i, si cal, intervenció davant de conflictes.

La també consellera de Territori ha afirmat que seran les direccions dels centres les que decideixin participar-hi, i que hi ha altres instituts que han mostrat la seva voluntat d'entrar en la prova pilot, però no han pogut formar-ne part. Segons el Departament d’Educació, la iniciativa respon a l’augment de la complexitat en l’entorn escolar i a la necessitat de millorar el benestar de l’alumnat. Paneque ha remarcat també el paper dels Mossos en la cohesió social i ha defensat que la seva presència pot ajudar a prevenir conflictes.

La iniciativa, però, no està exempta de polèmica: diversos sindicats i conjunts polítics han expressat crítiques al projecte i han qüestionat la presència d’agents policials dins dels centres educatius.

