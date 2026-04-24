Mossos de paisà en un centre educatiu de Sabadell per vetllar per la convivència escolar

Sabadell serà una de les ciutats que participaran en la prova pilot impulsada per la Generalitat per incorporar agents policials integrats als centres educatius amb l’objectiu de reforçar la convivència escolar. El projecte preveu la presència de Mossos d’Esquadra —que actuaran de paisà— en un institut de la ciutat, on desenvoluparan tasques de prevenció, acompanyament i, si cal, intervenció.
Segons fonts del Departament d'Educació, la iniciativa neix com a resposta a l’augment de la complexitat en l’entorn dels centres educatius i a la necessitat de millorar el benestar de l’alumnat i del conjunt de la comunitat educativa. Les mateixes fonts apunten que es tracta d’una demanda “fortament reclamada des del món docent”.
Els anomenats Agents Integrats es volen convertir en figures de referència dins els centres. La seva funció no serà només reactiva, sinó sobretot preventiva, amb l’objectiu de detectar precoçment problemàtiques i contribuir a generar un clima escolar més segur i cohesionat.
La prova pilot es desenvoluparà també a zones educatives de l’Hospitalet de Llobregat, Vic, Alta Ribagorça-Vall d’Aran i Tàrrega, així com al Prat de Llobregat. I en cap cas és públic cap dels centres que hi participa. El Departament d’Educació emmarca aquesta iniciativa en una tendència internacional. Segons dades de l’OCDE, un de cada dos països desenvolupats ja disposen de programes similars de col·laboració entre centres educatius i agents de l’autoritat amb finalitats preventives i comunitàries, exposa l'executiu. A l’Estat, fins a nou comunitats autònomes —com Galícia, Navarra, Andalusia, Madrid o les Illes Balears— han impulsat igualment projectes d’aquest tipus.
Crítiques al pla
El secretari general d'Educació al sindicat CCOO, Edu Núñez Martínez, ha considerat que no es tracta de "l'enfocament correcte". Per al dirigent sindical, "és cert" que en els darrers temps hi ha "més complexitat" a les aules i els centres educatius, però a parer seu aquesta situació és "fruit d'una manca de polítiques públiques decidides". Per això ha reclamat més polítiques socials en habitatge o salut mental, una acció comunitària "més forta", reforçar equipaments juvenils i més inversió en general a Educació. "No veiem que sigui un problema d'ordre públic que requereixi la presència de mossos, sinó més aviat una potenciació de les polítiques socials en general", ha reflexionat Núñez Martínez.