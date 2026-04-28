Els jutjats de Sabadell concentren la majoria de denúncies de violència masclista del Vallès: tanca el 2025 amb un 6% més de casos

Sabadell ha tancat el 2025 amb una de les xifres més altes de denúncies per violència contra les dones de tota la sèrie històrica iniciada el 2013. El partit judicial ha registrat 257 denúncies en el quart trimestre, la tercera més elevada registrada, una dada que consolida una tendència ascendent molt marcada els darrers anys i que contrasta amb l’evolució del conjunt del Vallès Occidental, on les denúncies han caigut un 24,8% en el mateix període. Durant el 2025, els jutjats de Sabadell van rebre més d'un miler (1021) de casos, un 6,3% per sobre de l'any 2024 (960), segons dades que recull l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
L’evolució semestral mostra un creixement constant a Sabadell: fa una dècada, el volum de denúncies se situava al voltant de les 150 per semestre. Ara, en canvi, els valors se situen de manera sostinguda per sobre de les 240, amb un pic que supera els 270 casos, registrat a mitjans de 2024. L’any 2025, la ciutat ha superat àmpliament els registres habituals fins al 2020 i s’ha consolidat com el partit judicial del Vallès amb més activitat judicial en aquesta matèria.
El darrer trimestre del 2025 deixa també una dada significativa: la majoria de dones víctimes de violència masclista recorren primer a la policia. Vuit de cada deu denúncies (81,7%) a Sabadell provenen d’un atestat policial amb declaració de la víctima. Es tracta d’un percentatge per sobre de les mitjanes de Catalunya i de l’Estat. La resta, són denúncies que arriben als jutjats a través d'un part de lesions (18,3%). A Sabadell, la detecció policial i la intervenció immediata de cossos de seguretat continuen sent la principal via d’activació del circuit judicial.
En l’àmbit penal, Sabadell manté una estructura molt similar a la del context català, però amb proporcions lleugerament més elevades en violència física. El 71,3% dels delictes registrats al partit judicial en el darrer trimestre corresponen a lesions i maltractaments, la categoria més habitual. Els delictes contra la llibertat, integritat moral, intimitat i honor han estat el segon grup més nombrós (16,3%) i el trencament de penes i mesures (12,4%). El 2025, però, no s'han hagut de lamentar feminicidis o intents d'homicidi a Sabadell, però la presència elevada de lesions reforça la idea d’un volum de casos de violència continuada i sostinguda en el temps.
Tot i que el Vallès Occidental en conjunt registra un descens trimestral destacat, Sabadell manté dades elevades i no reflecteix aquesta baixada. El municipi es desmarca del comportament general de la comarca i presenta un model propi: creixement progressiu, més judicialització i major intervenció policial. La lectura global és clara: mentre que al Vallès hi ha oscil·lacions trimestrals, a Sabadell la corba puja de manera sostinguda i gairebé sense retrocessos significatius. El 2025 culmina un període de tres anys d’increments successius que situen la ciutat davant d'aquest repte.