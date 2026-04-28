És possible que hi hagi una nova apagada elèctrica a Sabadell? Dos experts ho expliquen

La gran pregunta des de fa un any és si podria tornar a haver-hi una apagada com la que hi va haver i, en cas que no, què s’ha millorat perquè no sigui així. Des del Diari hem parlat amb Roberto Villafáfila, professor de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona i investigador del grup CITCEA-UPC, i un responsable d’Endesa perquè ens expliquin de primera mà què va provocar el blackout, com diuen ells mateixos, i què ha canviat des d’aleshores per intentar prevenir un nou episodi similar.
L’origen de l’incident es va trobar en una alteració greu de la tensió a la xarxa. Segons diuen, es va produir una “sobretensió” de la xarxa, provocada per un repunt notable dels valors d’energia fotovoltaica, que va desencadenar la desconnexió automàtica de diversos elements del sistema com a mecanisme de protecció. La clau, apunta Villafáfila, és que els mecanismes de control dinàmic “no van tenir prou resposta” per contenir la incidència a temps i el problema es va propagar “en cadena”. “Hi va haver un moment que les oscil·lacions van ser tan notables que no es va poder controlar”, asseguren des d’Endesa, que ja havien detectat anomalies a la xarxa des de feia uns mesos. De totes maneres, la caiguda va ser de la xarxa i no hi va haver afectacions a la infraestructura, cosa que va facilitar la ràpida reposició del sistema. “En unes 12 hores es va poder reprendre la normalitat”, recorden.
Què ha canviat?
Totes dues veus coincideixen en el mateix punt: “És molt poc probable que hi hagi un episodi similar de nou, però no es pot descartar del tot en cap cas”, diuen. Tot i això, mostren certa tranquil·litat gràcies a noves mesures que s’han implementat al sistema, que és “cada vegada més resilient”. “La xarxa era força inestable i, a poc a poc, hi ha hagut un canvi per anar-la estabilitzant. Això es coneix com a operació reforçada, que té l’objectiu de dependre cada vegada menys de les energies renovables”, diuen des d’Endesa. Les energies renovables –eòliques, hidroelèctriques i fotovoltaiques, principalment– són molt importants per al mix de generació elèctric perquè abarateixen el cost, però, per contra, són poc estables perquè depenen de fenòmens naturals. En canvi, les energies tradicionals –la nuclear i la que s'obté mitjançant el gas natural– tenen un preu més elevat, però se’n pot tenir sempre i permeten “mitigar els possibles defectes”, com agrega Villafáfila.
A banda d’aquesta “operació reforçada”, es preveu que cada vegada s’actuï amb més marge d’emmagatzematge per tenir sempre energia de seguretat en cas que hi hagi un nou episodi semblant, encara que totes dues fonts ho defineixen com a una situació “molt improbable”, però que no es pot descartar del tot. Alhora, després de l’incident es van revisar els protocols i els procediments d’operació perquè, com diuen fonts d’Endesa, “eren de l’any 2000 i no s’havien regulat mai”, i hi ha hagut un increment en la transparència de les dades elèctriques. “Amb tot, doncs, sembla gairebé impossible que passi de nou”, conclouen.