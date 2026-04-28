L'aigua serà un 19% més cara que fa dos anys, a Sabadell

El Ple Municipal de Sabadell va aprovar aquest dilluns un nou increment de la factura de l'aigua. Aquesta vegada, del 4,58%. A la sessió ordinària de gener, l'ordenança ja va ser aprovada de manera inicial, però a la sessió d'aquest abril s'ha confirmat la pujada, que encara no té data d'entrada en vigor oficial. De totes maneres, fonts de l'Ajuntament de Sabadell exposen que "ara la decisió ha d'estar en exposició pública durant 30 dies hàbils i es preveu que sigui vigent a mitjan juny". La previsió és que aquesta actualització tarifària suposi un augment mitjà de 0,69 cèntims mensuals per cada rebut, és a dir, l'equivalent a un encariment de vuit euros més l'any per cada habitatge. La proposta va tenir els vots a favor del PSC i de Junts; en contra, de La Crida, d'Esquerra Republicana, d'En Comú Podem i del regidor no adscrit; i se'n van abstenir el PP i la ultradreta.
La tarifa ha incrementat gairebé un 19% en dos anys, després que el juny del 2024 hi hagués una pujada d'un 14% i enguany, de més d'un 4,5%. Tot i això, des del consistori destaquen que el preu mitjà del metre cúbic d'aigua es troba "molt per sota que a altres grans ciutats com Badalona, Terrassa o Barcelona". Actualment, a Sabadell el preu mitjà del metre cúbic és d'1,58 euros (set cèntims més car que fa un any), mentre que, l'any 2025, a Terrassa era d'1,88 euros, i a Barcelona i Badalona, de 2,40 euros.
Part dels rebuts dels sabadellencs es destina a la compra d'aigua a l'operadora en alta Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que suposa el 36% de la factura. Fa tan sols un any, la xifra pujava fins al 43%, però s'ha pogut rebaixar gràcies a les diferents inversions que s'estan duent a terme i l'aposta per l'aigua "100% sabadellenca". Aquestes actuacions permeten reduir la compra d'aigua perquè se'n fa servir més de regenerada en usos quotidians que no són de boca, com en zones industrials, la cadena dels lavabos d'alguns casos o el reg. “A mitjà termini, en el marc del projecte ‘Sabadell Aigua Circular’, l’objectiu és créixer fins a assolir 1 hectòmetre quadrat d’aigua regenerada. L’equivalent al 10% de l’aigua que es consumeix a la ciutat en tot un any”, assegurava el director general d'Aigües Sabadell, Lluís Jordan, en una entrevista al Diari.