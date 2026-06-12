Més de 400 persones assisteixen a la jornada de portes obertes de Grupo Mikalor: "És la demostració de la nostra aposta pel futur"

“Una nau, una empresa, sense les persones no és res”, ha assegurat el president i conseller delegat de Grupo Mikalor, Carlos Garriga, en el marc de la jornada de portes obertes del nou centre productiu ubicat a Sant Pau de Riu-sec, celebrada aquest divendres a la tarda. La companyia especialitzada en el disseny i fabricació de sistemes de fixació i abraçadores d’alta qualitat per aplicacions industrials, ha donat així el tret de sortida al projecte més important de la història recent de la companyia sabadellenca.
La jornada ha permès als més de 400 assistents, entre treballadors i familiars de totes les unitats del grup, poder conèixer de primera mà les noves instal·lacions en la que s’hi ubiquen més de 100 equips de producció, entre els quals, premses, estampadores i maquinària d’assemblatge amb tecnologia molt especialitzada per a l’obtenció d’elements de fixació. Un centre de producció, amb una inversió de 9,8 milions d’euros i una superfície de 8.501 m² –1.436 m² dedicats a logística i 6.405 m² a la producció– en la que hi treballen prop de 70 persones de les unitats de negoci Mikalor Hose Clamps i els serveis corporatius.
En el marc de les portes obertes, Carlos Garriga ha remarcat davant els assistents la “demostració de la nostra aposta pel futur, de la voluntat de continuar invertint i de seguir sent una empresa competitiva als mercats internacionals”, un cop les instal·lacions ja es troben al 100% operatives.
En la seva intervenció, el president i conseller delegat del grup sabadellenc també ha tingut un record per a les famílies fundadores del grup –el 12 de juny el seu pare, Bonaventura Garriga, un dels impulsors del que avui és Grupo Mikalor, hauria celebrat el seu 95è aniversari– i totes les generacions de treballadors que han contribuït a construir el projecte empresarial: “Probablement, més d’un miler de persones han treballat al grup al llarg de tots aquests anys i han fet possible que avui siguem aquí”, ha destacat.
En aquest sentit, també ha reivindicat l’arrelament de l’empresa a la ciutat, assegurant que “moltes de les persones que han treballat amb nosaltres van arribar a Sabadell des de diferents llocs d’Espanya buscant una oportunitat. Formen part de la història de l’empresa”.
5 milions d’abraçadores
Les noves instal·lacions de Sant Pau de Riu-sec produeixen mensualment 5 milions d’abraçadores que arriben a tots els continents, amb una presència rellevant a mercats com l’americà, el canadenc, l’australià o l’alemany, entre altres. El centenar de màquines estan connectades digitalment i permet monitorar en temps real bona part dels processos de fabricació. A més, la companyia treballa en nous projectes de digitalització. “Aquest projecte porta molt temps amb nosaltres. Durant una època pensava que seria la meva jubilació, però ara que ja és una realitat continuo pensant en nous reptes”, ha conclòs Garriga.