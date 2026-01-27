El Govern municipal preveu incrementar un 4,58% la factura de l'aigua dels sabadellencs aquest 2026. El ple municipal de gener va aprovar ahir dilluns de forma inicial la modificació de l'ordenança corresponent. Fonts municipals situen l'aprovació definitiva possiblement el mes de març, per la qual cosa encara no s'aplicarà l'augment. La previsió municipal és que aquesta actualització tarifària suposi un increment mitjà de 0,69 cèntims d'euro mensuals per rebut, que segons els mateixos càlculs es traduiria en uns dos euros més cada tres mesos, que és el període de facturació, i això equivaldria a uns vuit euros més l'any per habitatge.
La regidora de Transició Ecològica, Sílvia Garcia, subratlla que "cada vegada som més autosuficients". Una gran part del que paguen els sabadellencs amb la factura de l'aigua es destina a la compra d'aquesta aigua a Aigües Ter - Llobregat (ATLL), cosa que fins al 2024 suposava el 43% de la factura, mentre que actualment s'ha pogut rebaixar al 36% gràcies a les diferents inversions que s'estan duent a terme. Aquestes actuacions permeten reduir la compra d'aigua perquè se n'utilitza més de regenerada en usos que no són els de boca, com en zones industrials i per al reg. Per això, tot i que l'ATLL incrementa el cost de l'aigua al voltant d'un 8%, a Sabadell aquest augment es concreta en un 2,91%, però també s'hi han d'afegir els costos del servei, com el personal o les inversions, que augmenten l'increment fins al 4,58%. El consistori defensa que amb aquest increment "mantenim la capacitat inversora necessària per garantir la qualitat de la xarxa i alhora seguim treballant per en un futur proper ser més autosuficients en la gestió d’aquest recurs".
Què s'està fent?
El principal projecte que s'està duent a terme per reduir la dependència hídrica és el 'Sabadell Aigua Circular', impulsat per l'Ajuntament i Aigües Sabadell. Contempla diferents iniciatives perquè fins al 20% del consum anual d'aigua de la ciutat sigui d'origen freàtic o regenerada, l'equivalent a 2 hm3. Respecte a l'aigua freàtica, entre l'any passat i el 2024 es van instal·lar dos quilòmetres de noves canonades que connecten els pous del parc de Catalunya i les mines existents (Marí Vinyals i Ripoll) amb la nova potabilitzadora de la Serra d'en Camaró, que s'està acabant d'instal·lar i pendent d'entrar en funcionament.
Sobre l'aigua regenerada, a la depuradora de Sant Pau de Riu-sec s’hi ha construït un nou grup de pressió que enviarà l’aigua regenerada fins a Can Gambús. A Can Gambús i al polígon de Sant Pau de Riu-sec l’aigua regenerada es podrà utilitzar per regar més zones verdes, usos industrials i, també, es preveu que es pugui fer servir per a les cisternes de lavabos en els edificis que es construeixin nous en aquestes zones. Tot plegat ha suposat una inversió d'uns dos milions d'euros.