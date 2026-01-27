El cat cafè de Sabadell, una porta a l'adopció de gats

Una porta d’entrada i de sortida als gats que busquen família. En el seu primer any de vida, la cafeteria Momotaro Cat Cafè –la primera de la ciutat on es pot interactuar amb gats i adoptar-los– , ha impulsat l’adopció de més de 65 gats provinents de la Protectora d’Animals de Sabadell. Des que va obrir portes fa tot just un any al barri de Can Llong, aquesta cafeteria ha facilitat la visibilitat de desenes de felins que busquen una nova oportunitat.
La propietària del local, Roser González, fa un balanç molt positiu d’aquest primer any. “Les adopcions han tingut bastant èxit”, sosté. El percentatge de retorns ha estat baix: només cinc gats han tornat al local després d’una adopció, principalment per problemes de convivència o perquè algunes famílies "no estaven preparades per assumir la responsabilitat". D’aquests, quatre ja han estat novament adoptats i només queda pendent el cas d’una d’elles, la Tigressa. Des de la Protectora d’Animals de Sabadell, la seva responsable Claudia Matheja assenyalava recentment que la iniciativa ha tingut un efecte directe en les adopcions. Segons dades de l’entitat, durant el primer semestre de 2025 —les darreres disponibles— les adopcions de gats del refugi van augmentar un 58% respecte a l’any anterior, una xifra que atribueixen principalment a la visibilitat i a la tasca de conscienciació que fa el cat cafè. “Sabem que els gats que han sortit de la cafeteria estan ben cuidats”, remarca González.
L’experiència de Momotaro Cat Cafè va començar amb una gran expectació. Els primers mesos el local va viure una autèntica allau de visitants encuriosits. Més enllà del cafè, el projecte gira clarament al voltant dels gats. L’espai funciona com una llar temporal on els animals viuen de manera estable, amb zones elevades, rascadors, llits i espais on poden refugiar-se si no volen socialitzar. Les normes estan pensades per garantir el seu benestar, una qüestió que amb el temps també ha portat a regular amb més fermesa l’accés i el comportament dels infants. “No hi ha una prohibició de nens, però sí que ens hem posat més estrictes amb la normativa i amb les conseqüències, perquè els gats estiguin còmodes”, explica González.
Recentment, la cafeteria ha incorporat reserves en línia, una eina que facilita l’accés a les persones que prefereixen organitzar-se de manera autònoma i que permet regular millor el flux de visitants. Tot plegat, sense perdre el caràcter familiar del negoci, que continua sent gestionat per la mateixa Roser i la seva parella. “Era una idea que rondava pel meu cap fa temps i he acabat materialitzant”, resumeix. Tot i que la proposta gastronòmica hi és present, amb carta i algunes alternatives sense gluten o veganes, l’objectiu principal continua sent posar el focus en els animals. També han tingut bona acollida iniciatives com els tallers creatius així com el marxandatge vinculat al projecte.
Com a propòsits de 2026, Momotaro Cat Cafè vol continuar creixent en impacte social. A principis d’any, el projecte preveu impulsar un crowdfunding per fer millores a la sala dels gats i reforçar els espais informatius, així com per donar visibilitat a animals que no poden viure al cafè, ja sigui perquè són massa grans, tímids o tenen problemes de salut. També volen fer espai als gossos de la protectora, compartint els seus casos a un espai de la cafeteria. “Estem molt contents i molt agraïts de com la gent s’ha bolcat”, conclou González.