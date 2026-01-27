Sabadell vol recuperar la memòria dels exiliats i dedicar-los un espai

El ple municipal de gener va aprovar aquest dilluns que l'Ajuntament creï un espai de memòria en record de les persones exiliades de Sabadell. La iniciativa va sorgir d'una moció de la Crida per Sabadell, aprovada amb el suport del Govern (PSC), ERC, Junts, Sabadell En Comú Podem i el regidor no adscrit. No hi va haver abstencions i PP i la ultradreta hi van votar en contra.
El regidor Guillem Fuster va recordar que la moció s'estava presentant el 26 de gener, dia que l'any 1939 les tropes franquistes van entrar a Catalunya i, l'endemà, dia 27, van arribar a Sabadell. A part, el 5 de febrer es commemora a Catalunya el Dia Nacional de l'Exili i la Deportació. L'objectiu de la proposta és "recuperar i visibilitzar la memòria de l'exili per reforçar la cultura democràtica, els drets humans i la lluita permament per la llibertat". L'exili el van viure sabadellencs coneguts dels àmbits de la cultura, l'activisme social i polític, com Teresa Rebull, els membres de la Colla de Sabadell, regidors i regidores de l'Ajuntament i altres persones anònimes.
Precisament, el passat octubre l'Ajuntment va homenatjar Salvador Sarrà i Serravinyals (1902-1965), que va ser regidor de Cultura durant la Segona República (entre els anys 1933 i 1939), impulsor de projectes educatius i culturals i exiliat a Xile. Fuster va denunciar que "l'exili és una conseqüència directa de la vulneració dels drets civils, polítics i socials, i constitueix una de les expressions més cruents de la repressió exercida pels règims de terror".
Què es vol fer?
Amb l'aprovació del document, l'Ajuntament es compromet a crear un espai de memòria permament a Sabadell, dedicat a totes les persones exiliades de la ciutat.
En segon lloc, s'emplaça a la Taula de Memòria Democràtica de la ciutat a, conjuntament amb experts locals, elaborar un llistat complet del nombre d'exiliats sabadellencs, treballar per la seva reparació i que pugui proposar la millor ubicació per aquest espai de memòria, que el text remarca que sigui a l'espai urbà, interpretatiu i explicatiu, i que "tingui un caràcter inclusiu de totes les persones demòcrates i antifeixistes que visqueren el tràngol de l'exili en diferents períodes històrics a la nostra ciutat". La corporació municipal també dona suport a establir un acte institucional amb motiu del Dia de l'Exili i la Deportació a l'espai on s'ubiqui el lloc de memòria.