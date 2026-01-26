ARA A PORTADA

Sabadell

Compromís per desencallar el parc de Can Rimbles

El ple aprova una moció de Sabadell en Comú Podem que reclama tenir el projecte el 2027

  • L’espai de Can Rimbles al barri de Sant Oleguer -
Publicat el 26 de gener de 2026 a les 22:16

El grup municipal de Sabadell en Comú Podem va aconseguir la unanimitat del ple perquè l’Ajuntament es comprometi a tenir redactat el projecte del parc de Can Rimbles, a Sant Oleguer - Sol i Padrís, abans d’acabar el mandat l’estiu del 2027.

El partit va defensar una moció per desencallar aquest assumpte, reclamat des de fa anys per exemple per part de l’associació de veïns de Sol i Padrís - Sant Oleguer. A banda d’aquest compromís, el document reflecteix la voluntat d’impulsar la transformació d’aquesta zona i fer-ho de forma participativa, amb la creació de la comissió del parc de Can Rimbles. El portaveu de Sabadell en Comú Podem, Joan Mena, va celebrar que tots els grups donessin suport a la iniciativa. Considera que aquest parc permetria generar una zona verda significativa (d’unes 17 hectàrees) al sud de la ciutat, que apunta que pateix un dèficit de zones verdes tot i tenir una alta densitat de població.

Bona part del parc és de titularitat municipal, però està parcialment ocupat per horts il·legals i algunes cases. L’associació de veïns de Sant Oleguer - Sol i Padrís voldria transformar aquest àmbit amb diferents usos.

Notícies recomenades