La vida quan s'acaba l'esport d'elit: "La majoria s'enfronta a la retirada sense les eines necessàries" Marc Segarra Rodríguez
Salvador Ventura: “La remodelació de la Nau Bosser és un projecte que hem delineat. Ens falta el finançament” Sergi Gonzàlez Reginaldo
Sabadell busca alternatives davant el col·lapse de Rodalies: "No em puc permetre perdre un altre dia de feina" Marta Ordóñez
Compromís per desencallar el parc de Can Rimbles
El ple aprova una moció de Sabadell en Comú Podem que reclama tenir el projecte el 2027