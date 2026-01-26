Es renova la plaça de Fidela Renom per guanyar accessibilitat i zones verdes

L’Ajuntament de Sabadell posa en marxa una sèrie d’obres a la ciutat per millorar l’espai públic i l’accessibilitat. Una de les actuacions destacades és l’ampliació i remodelació de la plaça de Fidela Renom, al Centre, que forma part d’una aposta més àmplia del govern enfocada a les places, els entorns de joc infantil i les zones verdes. L’alcaldessa, Marta Farrés, ha remarcat que l’objectiu és “disposar d’espais públics més verds, accessibles i acollidors”.
Les obres del projecte, que compten amb una inversió de 680.851,21 euros, començaran aquesta setmana i està previst que s'allarguin vuit mesos. Amb les actuacions es guanyaran més de 250 metres quadrats de superfície amb la incorporació del solar adjacent i s’eliminaran els desnivells actuals per deixar tota la plaça a un sol nivell. “És una plaça utilitzada i molt maca, però és veritat que se’ns queda petita per la quantitat de gent que hi ha”, ha explicat Farrés.
Entre les principals innovacions s’inclou la renovació integral de la zona de jocs infantils, amb nous elements com gronxadors, balancins, tobogans i un llit elàstic, així com jocs inclusius. “La idea és que els infants, amb diferents capacitats, puguin jugar plegats i compartir espais”, ha destacat l’alcaldessa. Per aquest motiu, la proposta s’ha treballat conjuntament amb el Consell d’Infants i Adolescents i amb centres d’educació especial com Xaloc i Francesc Bellapart. Farrés ha afegit que “ens sembla que hem d’anar a preguntar a la gent que més en sap perquè aquests espais funcionin”. A més, el nou parc s’organitzarà en dues zones diferenciades, una amb paviment de suro i una altra amb triturat de poda o sorra. Al voltant s’hi col·locaran bancs de formigó amb parterres per incorporar més vegetació i crear zones d’estada agradables i amb ombra.
D’altra banda, també s’iniciaran millores a les voreres del Centre, com al carrer de Sant Antoni i a la Travessia de l’Església, dins el pla municipal Els diners als carrers, que preveu una inversió global de prop de 3 milions d’euros arreu de la ciutat.