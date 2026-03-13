Dissabte passat per aigua a Sabadell: consulta la previsió del cap de setmana

Sabadell viurà un cap de setmana molt variat, en termes de meteorologia. Segons informen des del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), aquest dissabte s'esperen denses nuvolades i ruixats a tot el territori. A Sabadell, es preveu que plogui, en diferents graus d'intensitat, des de les 8 h fins a primera hora de la tarda, encara que pot variar la previsió. S'espera una precipitació acumulada de gairebé 12 litres per metre quadrat en aquest lapse de temps, segons els models estadístics i automàtics del Meteocat. Respecte a la temperatura, es preveu que oscil·li entre els 11 ºC de màxima i els 7 ºC de mínima. Caldrà treure a passejar els paraigües i les jaquetes, doncs. \r\n\r\nDe cara als pròxims dies, es preveu un canvi radical en la meteorologia. Diumenge, el sol serà el clar protagonista del cel a tot Catalunya i, a Sabadell, s'esperen temperatures màximes de 16 ºC i mínimes de 4ºC. Els següents dies, durant el llarg de la setmana, es preveu que sigui semblant a aquest diumenge, amb el cel serè i temperatures força elevades. Els models diuen que arribaran temperatures màximes de 20 ºC i mínimes de 6ºC durant la setmana. \r\n\r\n\r\n#PrediccióMitjàTermini\r\n\r\nDissabte s'espera precipitació que quedarà repartida arreu del país i podrà anar localment acompanyada de tempesta. A partir de diumenge, el sol guanyarà terreny i predominarà l'ambient assolellat.\r\nEl cap de setmana hi haurà una baixada de la temperatura. pic.twitter.com/1wcJpzDCh8\r\n— Meteocat (@meteocat) March 12, 2026\r\n