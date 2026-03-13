Reparen les escales mecàniques de l'estació de Rodalies del Nord després de gairebé un any fora de servei

Rodalies ha començat les obres de reparació de les escales mecàniques de l'estació de Sabadell Nord, que feia gairebé un any que estava fora de servei. Alguns usuaris, que han celebrat l'inici de la intervenció, han alertat aquest matí de la novetat, ja que els ha "cridat l'atenció" veure que després de tant temps sense poder-la fer servir se li ha posat remei. Des de l'operadora, per la seva banda, asseguren que és "una reparació força important" que "garanteix l'augment de la vida útil de les escales durant molts anys". Segons la previsió que fan des de la mateixa empresa responsable de la intervenció, es tornarà a posar en marxa a finals d'aquest mes, "si tot va bé". A principis d'aquesta setmana van desmuntar els graons per poder realitzar la reparació i sembla que aquest divendres comencen definitivament les obres, segons apunten treballadors de l'estació.
La interrupció del servei de les escales mecàniques ha generat queixes entre els usuaris en diverses ocasions, principalment quan ha coincidit amb el mateix problema a l'ascensor. El juny passat, així com ha succeït altres vegades, les persones presents a l'estació es van quedar sense cap dels dos serveis, cosa que va molestar els qui els usen recurrentment, per necessitat o pel motiu que sigui. Alguns d'ells, de fet, van exposar la seva queixa a les xarxes socials i a l'operadora perquè el problema afectava de ple les persones amb mobilitat reduïda, les famílies amb cotxets, les persones grans i altres col·lectius. "He vist diverses vegades gent ajudant a pujar algú que ho necessitava. Al Nord ha sigut escandalós, el tema de les escales, però a Sabadell Sud també passa sovint amb l'ascensor i al Centre, en menor mesura, però també", diu José Peláez, usuari habitual de l'estació des de fa més de deu anys.
El succés se suma a l'augment de queixes que hi ha hagut darrerament sobre l'estat de Rodalies i la manca d'inversió en diversos àmbits. "Han hagut de morir més de 40 persones perquè facin un intent de reacció", exposa l'usuari. Alguns denuncien que no és un problema "únic", sinó que s'hi suma l'estat de les andanes, dels vestíbuls –que Rodalies ha iniciat un pla per millorar-los–, dels grafitis als vagons, del mal estat dels lavabos i d'un "llarg etcètera". Sembla, doncs, que després de mesos de queixes, demandes i desenes de persones afectades pel problema, la situació a l'estació de Rodalies del Nord de Sabadell recuperarà la normalitat en la mobilitat i l'accessibilitat.