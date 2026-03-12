La botiga Vidal Papers ja té data de tancament

El Vidal Papers s’acomiadarà de la ciutat aquest mes de març, encara que no desapareixerà del tot. El seu gerent, Jordi Vidal, explica al Diari que “intentaré aguantar fins al 31 de març” i no preveu tenir obert l’establiment del carrer de Sant Pere més enllà d’aquesta data. Posarà així punt final a la venda al públic general, tot i que sí que mantindrà, de moment, la venda al majorista amb el local del carrer de Sant Pau i la pàgina web. Tal com va anunciar Vidal l’estiu passat, el local està en venda, però “ja no podem estirar més”. El tancament “no és per jubilació, és forçat per motius econòmics” accentuats per la baixada de facturació que situa en un 40% des de la pandèmia. Ell té 49 anys.
Vidal explica que els motius econòmics del tancament del negoci són el conjunt de circumstàncies en què es troba el comerç actualment: “no podem competir amb franquícies i basars, cada cop hi ha menys comerç i els joves compren més per internet”. Alhora, diu, el sector de la distribució que intermedia entre els proveïdors i els clients finals està quedant fora de joc perquè les vendes per internet permeten prescindir d’ells, ja que les marques venen directament a través de les seves pàgines.
En aquesta línia, el sabadellenc també apunta que bars, restaurants i pastisseries que eren clients, han tancat o s’han traspassat i actualment predominen les cadenes i franquícies que tenen els seus propis proveïdors. La botiga de Vidal Papers la van obrir els seus pares el 1979. Ell hi va començar a treballar als 16 anys “perquè m’agradava i em segueix agradant, però arriba un moment que no es pot seguir”. Marxa “agraït a les diferents generacions que han passat per la botiga”.