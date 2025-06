Vidal Papers: tancarà la botiga oberta al públic

L'empresa sabadellenca Vidal Papers tancarà la botiga del carrer de Sant Pere, i accés des de la Rambla, per centrar-se en la venda al majorista. L'establiment ha penjat el cartell d''En venda' al local de Sant Pere i, tal com ha confirmat el seu gerent, Jordi Vidal, al Diari, quan l'immoble es vengui tancarà aquesta branca del negoci dedicada al comerç al detall.

El pla de la companyia busca centrar tots els seus esforços en la venda al majorista, al qual ja atén amb un local situat a escassos metres d'aquest, al carrer de Sant Pau, 10, i prepara una nova pàgina web per ampliar la cobertura.

Jordi Vidal remarca que "Vidal Papers no tanca, només tanquem la secció de venda al detall" perquè "des de la pandèmia hem tingut una davallada de les vendes degut al creixement de les vendes per internet i no podem competir amb grans plataformes, inclús amb altres competències tipus basars o grans centres comercials".

A hores d'ara, la data d'aquest tancament parcial està subjecta a la venda del local, d'uns 400 metres quadrats i dues plantes.

Vidal Papers es va fundar el 1979 amb l'objectiu d'atendre la demanda de productes de paper d'un sol ús per a tot tipus d'establiments, negocis d'hostaleria o escoles, per exemple, de Sabadell i el Vallès Occidental. Tanmateix, amb els anys l'empresa es va especialitzar en la venda de productes temàtics, com disfresses per la Castanyada o Halloween, així com detalls per casaments, comunions, batejos, festes infantils, decoració de festes, embalatge i paraments de taula.