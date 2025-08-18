FOTOS | La Gran Via, tallada parcialment per obres d'asfaltatge

Les obres d'asfaltatge de la Gran Via previstes per aquesta setmana han començat puntualment a primera hora d'aquest dilluns, 18 d'agost, i es preveu que s'allarguin fins divendres, dia 22. Els primers treballs s'estan duent a terme en el tram dels carrils centrals de la Gran Via entre l’avinguda de Matadepera i la plaça d’Espanya, que ha quedat tallada al trànsit. Com a conseqüència de les obres, s'han anul·lat de forma temporal les parades de bus de Berenguer el Gran i Alcalde Ribé.
Calendari d'intervencions
Dilluns 18 d'agost: es tallaran els carrils centrals de la Gran Via entre l’avinguda de Matadepera i la plaça d’Espanya. Anul·lació temporal de les parades de bus de Berenguer el Gran i Alcalde Ribé.
Dimarts 19 d'agost: afectarà el tram entre la plaça d’Espanya i el Taulí amb el tall dels carrils centrals de la Gran Via. Es mantindrà la circulació pels laterals per facilitar el pas de vehicles.
Dimecres 20 d'agost: s’actuarà entre el Taulí i la plaça de la Sardana amb afectacions als carrils centrals de la Gran Via, tallats a la circulació. Es permetrà el trànsit pels laterals.
Dijous 21 d'agost: els treballs es faran entre la plaça de la Sardana i el carrer de Buxeda amb el tall dels carrils centrals de la Gran Via. Afectació puntual a la cruïlla amb Joaquim Blume, on el trànsit es desviarà pel carrer de Bernat Metge.
Divendres 22 d'agost: la intervenció es concentrarà entre el carrer de Martínez de la Rosa i el carrer de Joaquim Blume en sentit nord, i el carrer de Buxeda en sentit sud. Es tallaran alguns carrils de la via i el trànsit es desviarà pels carrers de Bernat Metge i Sant Ferran. També quedaran anul·lades de forma temporal les parades de bus de Jocs Florals i Maria Aguiló.